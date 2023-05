Le disque-golf en plein essor à l’Île-du-Prince-Édouard

Avant, je jouais au ultimate frisbee. Puis la pandémie est arrivée, alors on ne pouvait plus y joueur. Du coup, on s'est mis à jouer régulièrement, et plus tu commences à t'améliorer et à devenir meilleur et plus cela devient addictif , explique-t-elle.

Et elle n'est pas la seule dans ce cas à l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis la pandémie, le nombre de joueurs et de parcours explose dans la province.

« Il y a entre 200 et 300 joueurs aujourd'hui, mais deux, trois années passées, nous étions seulement 50. De plus, chaque été on ajoute un ou deux nouveaux terrains. On est passé d'un parcours début 2010 à plus de 15 en 2023. » — Une citation de Vaughn Murphy , président de Disc Golf PEI

Vaughn Murphy assure que la province compte aujourd'hui entre 200 à 300 joueurs. Ils étaient à peine une cinquantaine en 2020. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un sport accessible à tous

Le disque-golf reprend les mêmes principes que le golf. Ici, la petite balle blanche et remplacée par des disques de couleur, et le trou, par un panier métallique.

L'objectif, lui, demeure le même : arriver au panier avec le moins de coups possible.

Mais lancer le disque dans la bonne direction, à la bonne hauteur, tout en évitant les obstacles comme les arbres, n'est pas si facile, selon Lysiane Soucy.

C'est important d'aligner ton corps vers le panier. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de lancer aussi fort que possible , explique-t-elle.

Lysiane Soucy a commencé à jouer au disque golf en 2019. Depuis, elle joue au moins une fois par semaine. Photo : Radio-Canada

Et d'ajouter que le dernier coup est tout aussi technique que celui de départ, il y a plusieurs techniques, mais le plus important, c'est de faire tourner le disque sur lui-même. Pour ça, il faut utiliser à la fois son poignet, mais aussi ses jambes. C'est une combinaison des deux , explique-t-elle.

De plus, son coût, abordable, permet d'attirer une variété de joueurs. Car il faut compter environ une trentaine de dollars pour acheter trois disques. Ensuite, aucune condition physique particulière n'est nécessaire.

« L'essayer, c'est l'adopter! Il ne faut pas avoir peur de ralentir les autres. Au contraire, la communauté est extraordinaire. C'est un sport où tu ne te compares pas aux autres, mais uniquement à toi-même. Tu essaies de faire mieux à chaque fois. » — Une citation de Lysiane Soucy, joueuse de disque-golf

La COVID 19 : un cadeau pour le disque golf

Si la pandémie a fait augmenter de manière considérable le nombre de joueurs et le nombre de parcours, elle a aussi permis à certaines entreprises de faire des affaires.

Et Jacob Smith peut en témoigner. Ce vendeur de disques et d'accessoires a lancé son entreprise en 2019. En quatre ans, son commerce a changé de dimension. Il possède aujourd'hui plus d'un millier de disques à vendre et réalise au cours de l'été une centaine de ventes par semaines.

« Quand j'ai commencé, j'avais juste une table avec quelques disques. Aujourd'hui, je vends des disques dans toute l'Amérique du Nord et même en Europe! » — Une citation de Jacob Smith , propriétaire d' Island Disc Golf Company

Jacob Smith réalise des ventes dans toute l'Amérique du Nord et même en Europe. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un développement sans frontières

Un intérêt pour le savoir-faire insulaire qui ne passe pas inaperçu dans le monde du disque-golf. La province possède le troisième plus beau terrain du monde, Hillcrest Farm, à Bonshaw.

Du 8 au 10 septembre, l'Île-du-Prince-Édouard accueillera pour la première fois une manche du circuit professionnel américain, le Discmania Open. La Norvège et la Finlande sont les deux autres uniques évènements du circuit en dehors des États-Unis.

Ici, on a définitivement les meilleurs parcours, donc c'est une bonne destination pour jouer au disque-golf , croit Lysiane Soucy.

La tempête post-tropicale Fiona a laissé des traces sur les parcours de disque-golf de l'Île-du-Prince-Édouard. Certains terrains ont perdu 95% de leurs arbres. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Pourtant, ces terrains ont souffert du passage de l'ouragan Fiona. Il y a un terrain qui a perdu 95 % de ses arbres , souligne Vaughn Murphy. Pourtant, pas question pour ces joueurs de se laisser abattre, bien au contraire.

« C'est vraiment la désolation, mais la communauté a organisé des journées pour aller nettoyer et rebâtir les parcours. Tout le monde s'est rassemblé pour essayer de ramener nos terrains aux niveaux où ils étaient avant la tempête. » — Une citation de Lysiane Soucy, joueuse de disque-golf

Car ici, c'est toute une communauté qui est déterminée à faire rayonner la province sur le monde du disque-golf.