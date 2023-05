Un jeune Winnipégois reçoit le Prix humanitaire Terry Fox

Le jeune homme est d’ailleurs le seul Manitobain à recevoir le Prix humanitaire Terry Fox cette année.

Ce prix récompense des jeunes qui surmontent des obstacles et font des contributions positives dans leurs communautés. Une bourse d’un maximum de 28 000 $ sur quatre ans est offerte à 15 personnes à travers le Canada chaque année, à travers ce prix.

Le Prix humanitaire Terry Fox a pour but d’encourager les jeunes à imiter le courage et la compassion de Terry Fox, qui est né à Winnipeg et qui avait perdu sa jambe à cause d’un cancer en 1977. Ce dernier a cependant fait le tour du Canada en courant en 1980 dans le but de lever des fonds pour faire avancer la recherche contre le cancer.

Orion Remoquillo se dit honoré d’avoir reçu une telle récompense.

« Je suis reconnaissant du simple fait d’être mentionné dans la même phrase que Terry Fox, de pouvoir continuer ses principes et ses valeurs et tout ce qu’il représente. » — Une citation de Orion Remoquillo, élève en 12e année

Orion Remoquillo a reçu un diagnostic du syndrome Gilles de la Tourette à l’âge de 5 ans. Il affirme que cela a créé des barrières dans sa vie, surtout au niveau social à l’école.

Cet élève, qui est aujourd'hui en 12e année, est cependant parvenu à gérer les défis liés à ce diagnostic au fil du temps à travers la thérapie et des médicaments.

Orion Remoquillo a fait 600 heures de bénévolat auprès de ses camarades de classe ayant des besoins spéciaux pour qu'ils ne se sentent pas seuls et il a aussi aidé à mettre sur pied des événements de Jeux olympiques spéciaux.

Il prévoit de faire ses études à l’Université de Winnipeg et affirme que son rêve est de retourner au Collège Garden City Collegiate comme enseignant en éducation physique.

La directrice générale du programme du prix humanitaire Terry Fox, Paulina Chow-White, affirme que cette bourse est différente des autres types de bourses, car l’emphase est placée sur comment les jeunes surmontent des obstacles dans leurs vies.

Depuis sa création en 1982, le programme a reçu plus de 800 demandes.

Plusieurs des récipiendaires ont accompli des travaux importants, dont trois qui font partie du Conseil jeunesse du premier ministre.

