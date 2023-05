Usine de batteries : Stellantis accuse Ottawa de ne pas respecter l’entente conclue à Windsor

Le groupe Stellantis accuse le gouvernement fédéral de ne pas respecter l'accord conclu pour la construction de la première usine de batteries pour véhicules électriques au pays et menace de mettre en place des « plans de contingence ».

Les gouvernements fédéral et provincial ont conclu une entente en 2022 avec le groupe Stellantis et LG Energy Solution pour la construction d’une usine de batteries à Windsor, en Ontario.

L'entreprise accuse maintenant Ottawa d’enfreindre les termes de cet accord.

À ce jour, le gouvernement canadien n'a pas respecté ce qui avait été convenu. Par conséquent, Stellantis et LG Energy Solution commenceront immédiatement à mettre en œuvre leurs plans de contingence , a déclaré vendredi LouAnn Gosselin, la directrice des communications pour Stellantis Canada.

Mme Gosselin n’a pas voulu préciser en quoi consistaient ces plans de contingence.

Le Toronto Star rapportait vendredi soir des inquiétudes quant à la possibilité que la compagnie puisse se retirer du projet si les gouvernements fédéral et provincial ne lui accordaient pas plus d’argent.

Cela survient alors qu’Ottawa vient d’octroyer près de 13 milliards de dollars en investissements et subventions au constructeur allemand Volkswagen pour construire une usine de véhicules électriques près de St. Thomas, en Ontario.

Ottawa veut calmer le jeu

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a affirmé vendredi que le gouvernement travaillait très, très fort sur les négociations avec Stellantis.

Nous sommes très mobilisés sur ce dossier , a-t-elle déclaré vendredi. Nous comprenons la valeur de cet investissement pour le Canada.

La ministre a relancé la balle au gouvernement Ford, affirmant que le gouvernement fédéral s'attend à ce que les provinces fassent leur part pour attirer les investissements.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, demeure malgré tout optimiste quant à l’état des négociations.

Nous avons espoir que les esprits sensés l’emporteront pour que l’accord devienne réalité, a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi.

Le premier ministre Justin Trudeau en visite à l'usine existante de véhicules électriques de Stellantis à Windsor, en janvier. Photo : (Darrin Di Carlo/CBC)

Le président de l'Association des fabricants de pièces automobiles, Flavio Volpe, partage son point de vue.

Cet accord avec Stellantis appuie deux usines automobiles de 5000 emplois, une usine de batteries pour véhicules électriques de 2500 emplois et un siège social [de recherche et développement] de 650 personnes , a-t-il déclaré sur Twitter.

Cela se fera - je ne suis pas inquiet - et nous continuerons à croître au Canada, a-t-il renchéri.

Unifor appelle pour sa part Ottawa à redoubler d’efforts pour parvenir à une entente avec Stellantis.

Des engagements ont été pris et Unifor et ses membres s'attendent à ce que toutes les parties les respectent. Il faut mettre fin à la politique de la corde raide et parvenir à un accord, car quoi qu'il arrive, aucun des emplois manufacturiers promis ne quittera le pays , affirme la présidente nationale du syndicat, Lana Payne.

Les négociations se poursuivent

L’usine de batteries pour véhicules électriques est déjà en construction et emploiera 2500 personnes lors de son ouverture l’année prochaine.

Volkswagen va entamer la production de véhicules électriques à St. Thomas, à moins de 200 kilomètres de Windsor, en 2027.

Le nombre total d’emplois créés demeure inconnu, mais on l’estime à plusieurs milliers. Le constructeur l’appelle sa première giga-usine de batteries électriques outre-mer.

Les négociations avec le constructeur se poursuivent, confirme une porte-parole du bureau du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François Philippe Champagne.

Des terres agricoles devront disparaître en raison des infrastructures qui suivront la construction de l’usine de Volkswagen à St. Thomas. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

L'industrie automobile est cruciale pour l'économie canadienne et pour les centaines de milliers de travailleurs canadiens de ce secteur. C'est pourquoi le ministre Champagne a travaillé sans relâche pour assurer l'avenir de l'industrie automobile canadienne , a déclaré son bureau dans un courriel.

Nous continuons à négocier de bonne foi avec nos partenaires. Notre priorité absolue est et reste d'obtenir le meilleur accord possible pour les Canadiens.

