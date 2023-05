Un festival ludique pour les amateurs de jeux à Saguenay

L'événement qui rassemble les amateurs de jeux débute samedi à 13 heures et se terminera dimanche vers la fin de la journée.

Un marathon de 12 heures de jeux vidéos, une compétition de Just Dance et une compétition de casse-tête sont notamment prévus durant la fin de semaine.

Le festival s'attend à accueillir tout près de 1000 participants, dont plusieurs de l'extérieur de la région. C’est pratiquement le double de la fréquentation de la précédente édition tenue en 2022.

Selon le président de l'événement, Philippe Joncas, ce type d'activité a connu un essor fulgurant pendant la pandémie et la clientèle s'est également diversifiée.

Il y a eu une recrudescence du jeu de société et un intérêt encore plus marqué avec le jeu, surtout avec la pandémie. Ça a amené un côté positif, on le sent, à la fois dans les types de jeux qui sortent, mais la clientèle a énormément changé et s’est variée. On voulait faire un festival de calibre provincial, ça a fait parler, ça a fait jaser et on est allé serrer des mains un peu partout dans les festivals du Québec et aujourd’hui ça paie , a expliqué Philippe Joncas.

Des concepteurs de jeux vidéo seront aussi sur place pour permettre aux amateurs de tester des jeux toujours en création.