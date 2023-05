Le gouvernement caquiste ne se sent pas lié par les résolutions adoptées au congrès

C'est ce qu'ont affirmé, samedi matin, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin.

En mêlée de presse, M. Fitzgibbon a affirmé que les membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) en région avaient beaucoup travaillé et on va les écouter .

Il a ajouté qu'il fallait remercier ces gens-là et qu'il était important de rester connectés avec le monde .

Mais il ne se sent pas lié par les résolutions qui seront adoptées par les militants, laissant entendre que le gouvernement ne pouvait pas tout faire.

Bien non! Le gouvernement n'est pas lié aux résolutions, a réagi M. Chassin. Le parti propose, puis après ça, le gouvernement, dans ces circonstances, juge aussi d'autres facteurs , a-t-il dit.

Une vision débattue

Les caquistes réunis en fin de semaine débattront de 32 propositions, dont plusieurs portent sur l'énergie.

La CAQ souhaite construire de nouveaux barrages, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments du Québec et obliger l'installation d'une borne de recharge électrique dans toute station-service comptant plus de six pompes à essence.

Pour les jeunes, le parti propose d'offrir un montant de 1000 $ aux parents de chaque enfant qui naît au Québec, sous la forme d'un versement dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE).

On veut aussi que les parents puissent retirer un montant du régime enregistré d'épargne-retraite (REER), exempt d'impôt provincial, pour contribuer à la mise de fonds de leur enfant pour l'achat d'une première résidence principale.

Par ailleurs, des caquistes réclament à Ottawa le plein contrôle du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Certains profiteront également du congrès pour demander au gouvernement de mettre fin au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ). Le ministre des Finances, Eric Girard, a toutefois fermé la porte à cette idée lors de l'étude des crédits.