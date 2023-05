Le bonheur d’un chien fait le bonheur des autres

En 2020, Josée Leblanc a observé des changements dans le comportement de Max, son poméranien âgé aujourd’hui de 10 ans. Son humeur était devenue plus réactive, craintive et, chaque jour, sa mobilité se réduisait.

Max a reçu un diagnostic d’une forme atypique de la maladie de Cushing. Cette maladie hormonale relativement fréquente chez le chien génère une sécrétion excessive de cortisol, par les glandes surrénales.

Max reçoit des caresses pendant ses exercices de physiothérapie canine. Photo : Radio-Canada / Noémie Avidar

Parmi les symptômes qu’elle provoque : une fatigue musculaire, une augmentation de la fréquence respiratoire, une faim accrue et un besoin fréquent d’uriner.

« Pour un bout, je pensais : My gosh, il est rendu à la fin, il ne peut plus rien faire. » — Une citation de Josée Leblanc, gardienne de Max

Par l’entremise d’une référence de son vétérinaire, Max peut aujourd’hui profiter des soins de Cynthia Babineau, physiothérapeute et spécialiste en réhabilitation canine au sein de la clinique Pawsio.

À écouter : Aider les chiens à avoir une meilleure qualité de vie

Un rare service de réhabilitation canine

Située à Moncton, Pawsio compte parmi les rares cliniques en Atlantique qui offrent des services de réhabilitation canine.

Similaire aux soins de physiothérapie qu’un humain pourrait recevoir, Max doit suivre un programme d’exercices à faire chez lui et aller régulièrement à la clinique où Cynthia Babineau peut suivre ses progrès.

Max fait de l'exercice dans la piscine lors de ses sessions de réhabilitation. Photo : Radio-Canada

Le bien-être de Max se répercute sur son entourage, car il est aussi un chien de service. Josée Leblanc, psychologue, met Max à disposition de sa clientèle en plus de profiter de sa compagnie

« Max si on peut le garder en service plus longtemps¸ ça veut dire qu’il peut changer des vies plus longtemps. » — Une citation de Cynthia Babineau, physiothérapeute et spécialiste en réhabilitation canine

Lors de ses visites, Max profite également du dernier ajout de la clinique Pawsio : une piscine de 8 pieds sur 20 pieds dotée d’une rampe et d’une profondeur d’environ 5 pieds.

Elle permet à des chiens comme Gabi, deux ans et souffrant d’une condition musculaire, de faire de l’exercice dans la piscine en compagnie de Chantale Rochon, 17 ans et responsable de la gestion de la piscine. Pour chaque chien, l’étudiante au secondaire enfile des bottes-pantalons de pêche et sécurise le chien lors de ses sessions.

Réduire son anxiété au contact des chiens

Chantale Rochon est devenue employée de Pawsio pour aussi réduire son anxiété en étant en contact avec des chiens.

« J’ai beaucoup appris. ça m’a donné beaucoup de confiance en moi-même. » — Une citation de Chantal Rochon, employée de Pawsio

En plus d’aider son anxiété, elle procure aussi un sentiment de confiance aux chiens et leurs maîtres avec qui elle travaille lors des sessions dans l’eau.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chantale Rochon assiste Gabi lors de ses sessions d'exercice dans la piscine du centre de réhabilitation canine Pawsio à Moncton. Photo : Radio-Canada

Karine Gélinas, copropriétaire de la clinique Pawsio, confirme que Cynthia Babineau est la seule spécialiste en réhabilitation qui travaille au Nouveau-Brunswick.

D'autres cliniques en Nouvelle-Écosse et à l'île-du-Prince-Édouard ont les mêmes pratiques de réhabilitation canine que Pawsio.

Cela dit, même si sa formation de physiothérapeute lui sert lors de ses sessions avec les chiens, Cynthia Babineau doit utiliser le titre de spécialiste en réhabilitation, car le Collège des médecins ne reconnaît pas le titre de physiothérapeute pour chien.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chantale Rochon motive Gabi à venir chercher la balle dans l'eau. Photo : Radio-Canada / Noémie Avidar

Elle doit également maintenir un certain nombre d’heures de pratique sur les humains pour garder sa licence et pouvoir ainsi continuer à offrir des traitements aux chiens.

Selon Karine Gélinas, des pays comme la Finlande permettent aux physiothérapeutes d’avoir une pratique avec des animaux 100 % de leur temps.

Elle espère des avancées au Canada pour permettre à des physiothérapeutes comme Cynthia Babineau de pouvoir se consacrer entièrement aux animaux.