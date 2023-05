Certains brandissaient des pancartes pour dénoncer ce phénomène et demander aux autorités d'agir rapidement.

L'initiateur du rassemblement, Éric-Alexandre Duval, se dit surpris de voir autant de manifestants participer à l'événement. Tout le monde est vraiment comme tanné de la violence, puis ça, ça fait juste comme rempirer , a-t-il dit.

Selon lui, cette présence citoyenne est une preuve que la situation est devenue intenable pour bon nombre d'habitants de la ville. Je suis quand même surpris qu'il y ait autant de monde déjà et le but de tout ça, c'est au fond, juste de se faire voir que le monde au Québec se rend compte qu'à Val-d'Or, on a un problème qu'on on a besoin d'aide , insiste l'organisateur.

Parmi la foule bigarrée, des jeunes et des personnes plus âgées ont tenu à dénoncer la violence.

Certains affirment qu'ils ne se sentent plus en sécurité et hésitent même à se rendre au centre-ville.

La manifestation contre la violence à Val-d'Or regroupait environ une centaine de personnes, au moment de notre passage sur place. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

La sortie de la Ville surprend le député Pierre Dufour

Le phénomène inquiète aussi l'administration municipale qui a organisé une conférence de presse cette semaine pour demander une intervention de Québec.

Une sortie qui a surpris le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour également présent à lors de la manifestation.

« Les gens veulent souligner justement qu'il y a une situation qui n'est pas acceptable présentement dans la municipalité de Val-d'Or, c'est au-delà de l'itinérance. On parle vraiment plus de vandalisme, d'agressions. Ce sont ces éléments-là que les gens ne sont pas capables d'accepter. » — Une citation de Pierre Dufour

Le député provincial d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a discuté avec quelques citoyens lors de son passage sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

L'élu a rappelé que son gouvernement est intervenu avec le financement de plusieurs projets d'infrastructures à Val-d'Or.

Quand on regarde un peu la manière de faire hier de la municipalité, j'ai jasé avec mes collègues Lionel Carmant et François Bonardel. Tout le monde trouve ça un petit peu spécial qu'on lance un point de presse alors que ces deux cabinets-là n'ont jamais été contactés par la municipalité auparavant. Donc je pense qu'il y a des façons de faire en politique à un moment donné pour travailler en amont, pour arriver justement à des solutions si possible, ou des aides , rappelle Pierre Dufour.

Il promet que dès lundi, la municipalité aura des réponses à ses demandes. Lundi, elle devrait s'attendre à avoir des retours d'appel suite aux demandes qu'elle a faites. Mais je pense qu'il y a une façon de travailler, des fois des choses qui vont faciliter davantage que d'autres , insiste le représentant du gouvernement.

Avec les informations de Dominic Chamberland