Feux de forêt : le temps chaud et sec fait craindre de nouveaux embrasements en Alberta

La première ministre Danielle Smith a décrit les conditions météorologiques attendues comme un dôme de chaleur [...] qui va rendre les prochains jours plus difficiles .

Environnement Canada a lancé un avertissement de chaleur pour tous les secteurs du nord de la province. L’organisme fédéral a aussi publié des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air parce que la fumée des feux pourrait affecter la visibilité dans toutes les zones situées au sud-ouest d’Edmonton, dans le nord de l’Alberta et le nord-ouest de la Saskatchewan.

« La fumée réduit la qualité de l'air et la visibilité à de nombreux endroits. Sous l'effet de la fumée des feux incontrôlés, la qualité de l'air et la visibilité peuvent changer sur de courtes distances et varier considérablement d'heure en heure. »