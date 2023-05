La chaleur de l’eau dans le détroit de Northumberland peut nuire au homard et au crabe

Des scientifiques qui travaillent avec le ministère des Pêches et des Océans (MPO) surveillent de près la façon dont les changements de température de l’eau pourraient toucher des espèces comme le homard et le crabe des neiges dans le détroit de Northumberland.

Selon le chercheur Joël Chassé, alors que l’atmosphère se réchauffe, les eaux océaniques autour de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick se réchauffent également.

Cette carte du MPO montre la température de l'eau en degrés Celsius dans les eaux du détroit de Northumberland. Photo : Gracieuseté : ministère des Pêches et des Océans Canada

Ce que nous avons découvert grâce aux relevés et à certains travaux de modélisation que nous avons effectués au MPO , c’est que le sud du golfe - et plus particulièrement le détroit de Northumberland - se réchauffe plus rapidement que le reste du golfe , a révélé le chercheur.

Joël Chassé dit aussi que la situation varie de manière importante d'une année à l’autre. Les eaux de surface se réchauffent à un rythme de 1 à 1,2 degré Celsius depuis 100 ans, mais cela semble s’accélérer.

Il a ajouté que sur une moyenne de 10 ans, les températures de surface dans le détroit de Northumberland pourraient augmenter de 0,5 degré en été et de 0,3 degré en hiver.

Le chercheur soutient qu’il y a des implications pour certaines espèces de poissons, certaines positives et d’autres négatives.

Des impacts prévisibles à l’Î.-P.-É. et au N.-B.

Selon le biologiste du MPO , Tobie Surette, le homard est une espèce côtière d’eau chaude, mais le crabe des neiges préfère les eaux plus profondes et plus froides.

Et ces différences sont essentielles en ce qui concerne les changements climatiques.

La pêche au homard est en cours dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le homard a largement bénéficié du réchauffement climatique, du moins jusqu’à présent , a-t-il noté.

Ce sont tout simplement de bonnes conditions. Nous avons de plus en plus de petits homards. Soit la survie des petits homards est bien meilleure maintenant que l’eau est plus chaude, soit il y a beaucoup plus de nourriture disponible , a-t-il évalué.

Aux États-Unis, souligne-t-il, l’histoire a été différente.

Les populations les plus méridionales du homard ont en fait diminué parce que l’on estime que l’eau y est trop chaude maintenant , dit-il.

Ils sont très tolérants à la température. Ils vivent très heureux dans des eaux de plus de 20 degrés. Mais si la température devient trop élevée, nous pouvons commencer à affecter le développement des œufs et la survie des petits homards aussi, ce qui peut alors simplement conduire à l’effondrement des stocks , craint-il.

Tobie Surette a dit que l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick subiraient probablement les impacts en premier.

Il s’avère que le détroit de Northumberland est l’endroit où les eaux les plus chaudes sont concentrées maintenant. Donc, si une région devait présenter des problèmes avec des températures trop élevées, ce serait le détroit de Northumberland. Et jusqu’à présent, nous ne voyons pas cela.

Crabe des neiges plus sensible

Tobie Surette a remarqué que le crabe des neiges vit dans une très petite plage de températures, les espèces préférant des eaux de moins de 3 ou 4 degrés Celsius.

Le crabe des neiges est en abondance dans les casiers des crabiers de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Il est beaucoup plus sensible aux changements de température. Cela dit, la couche d’eau dans laquelle ils vivent est beaucoup plus stable , prétend-il.

Et pour l’instant, ils s’en sortent bien : Nous sommes au troisième rang pour la biomasse dans l’histoire du relevé en ce moment.

Mais il sait que cela pourrait changer. Il a été en contact avec des scientifiques du crabe des neiges de l’Alaska.

La pêche au crabe des neiges a été fermée après une perte massive de stocks il y a quelques années, probablement en raison d’eaux plus chaudes que d’habitude.

« Un afflux d’eaux vraiment chaudes a balayé et a essentiellement causé un important événement de mortalité et les relevés du crabe ont révélé une diminution des stocks de crabes des neiges d’environ 80 % sur une à deux années. C’était donc très dramatique. » — Une citation de Tobie Surette, chercheur au ministère des Pêches et des Océans

Il n’en faut pas beaucoup pour affecter une population de crabe des neiges.

Tobie Surette dit que les températures au fond du sud du golfe sont généralement plus froides que 2 degrés Celsius. Si ces températures se rapprochaient de 4 ou 5 degrés, il pourrait y avoir une diminution des stocks de crabes des neiges dans certaines régions.

Il a déclaré que les scientifiques surveillent et suivent le homard et le crabe des neiges afin qu’ils puissent donner une longueur d’avance s’ils constatent une augmentation importante de la mortalité.