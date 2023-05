Les Golden Knights défont les Oilers 4-3 dans le cinquième match de la série

L’attaque des Oilers n’a rien généré à cinq contre cinq et Edmonton s’est inclinée 4-3 face aux Golden Knights dans le cinquième match de la série, vendredi à Las Vegas.

Les Golden Knights ont inscrit trois buts en une minute et 29 secondes en deuxième période pour mettre le match hors de portée des visiteurs.

Jack Eichel a marqué un but puis ajouté deux aides et Jonathan Marchessault a récolté trois aides dans la victoire.

L’avantage numérique des Oilers avait donné à la formation des avances de 1-0 et de 2-1 en première période.

Connor McDavid avec son sixième des séries et Zach Hyman avec son troisième ont été les deux premiers buteurs des Oilers.

Pour une quatrième fois depuis le début de la série les Oilers ont accordé un but aux Golden Knights quelques instants après en avoir inscrit un.

Jack Eichel a marqué le premier but des locaux 50 secondes après le but de McDavid.

Mark Stone, à cinq contre trois, et Reilly Smith à cinq contre quatre, ont inscrit des buts à 29 secondes d’intervalle en deuxième période, puis Nicolas Hague a chassé Stuart Skinner de la rencontre en marquant le quatrième but des Golden Knights une minute plus tard.

Connor McDavid avec son deuxième de la rencontre, lors d’une autre supériorité numérique, a inscrit le dernier but de la rencontre tôt en troisième période.

Stuart Skinner a accordé quatre buts sur 23 lancers avant d’être remplacé par Jack Campbell, qui a été parfait face à neuf tirs.

Adin Hill a bloqué 32 des 35 tirs dirigés vers lui par les Oilers.

Mieux jouer à cinq contre cinq

Lors du quatrième match de la série, présenté mercredi à Edmonton, les Oilers avaient inscrit trois de leurs quatre buts à forces égales. Lors du cinquième match, malgré quelques bonnes chances de marquer, l’attaque n’a rien produit à cinq contre cinq.

Nous savons qu’il faut mieux jouer à cinq contre cinq, c’est comme ça que l’on remporte des matchs , a affirmé le défenseur Mattias Ekholm. Il faut tirer plus souvent et placer des joueurs devant le filet adverse , a-t-il ajouté.

Le capitaine Connor McDavid reconnaît aussi que l’équipe doit mieux jouer à forces égales, mais il ne croit pas que c’est nécessairement cette phase du jeu qui a fait la différence dans la rencontre.

Ils ont inscrit la moitié de leurs buts en supériorité numérique , a-t-il rappelé

Les Oilers ont écopé de sept punitions mineures au cours de la rencontre, c’est trop selon l’entraîneur-chef Jay Woodcroft.

Nous avons passé six minutes en punition pour des bâtons élevés. Ces punitions sont des punitions d’indiscipline , a-t-il affirmé.

Quand on doit se débrouiller à cinq contre trois, il ne faut pas être surpris si on accorde un but , a-t-il ajouté.

Un bon effort malgré tout

Lors des deux premières rencontres perdues par les Oilers au cours de cette série, tant les joueurs que l’entraîneur avaient mentionné que l’équipe avait connu de mauvais matchs. C’est différent cette fois.

Selon le bilan qu’il fait de la rencontre, Leon Draisaitl croit que les Oilers ont bien joué sauf durant trois minutes en deuxième période.

Ce n’était pas notre meilleur match, mais nous avons donné un bon effort et nous sommes restés dans la rencontre jusqu’à la fin , a-t-il mentionné.

Connor McDavid croit aussi que son équipe a disputé une bonne rencontre, mais il aimerait voir son équipe être capable de dicter l’allure de la rencontre une fois qu’elle a pris les devants.

Face à l’élimination

Les Oilers feront face à l’élimination dimanche à Edmonton.

Les joueurs disent avoir confiance qu’ils forceront la tenue d’un septième match.

Nous connaissons nos meilleurs matchs quand nous avons le dos au mur, a affirmé l’attaquant Zach Hyman.

Nous n’avons qu’à remporter un match, le prochain , a pour sa part dit Leon Draisaitl.