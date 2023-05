Atira restitue 2 M$ à la province à la suite de l’audit concernant BC Housing

L’exploitant de logements en Colombie-Britannique, Atira Women's Resource Society, a rendu 1,9 million de dollars de surplus fiscaux à la province et a ouvert un examen sur ses politiques et pratiques, en particulier en ce qui concerne les conflits d'intérêts potentiels.

Atira a été sous les feux des projecteurs cette semaine après un audit accablant concernant la société d'État BC Housing qui développe, gère et administre des logements subventionnés dans la province. Le rapport a révélé une mauvaise gestion financière au plus haut niveau de l'organisme sans but lucratif qui finance des programmes de logements et de services sociaux.

Secoué par des conflits d’intérêts, Atira Women's Resource Society a déclaré vendredi avoir restitué près de 2 millions de dollars de fonds excédentaires des exercices fiscaux de 2020 et 2021. En plus d'examiner sa politique générale, Atira indique que le nouvel examen s’attaquera à la manière dont l'organisation prend des décisions sur les questions immobilières , sans pour autant fournir de plus amples détails.

Cet examen indépendant, en plus de l'enquête BC Housing, contribuera à garantir que nous pouvons continuer à faire le travail qui sert cette communauté , a écrit dans un communiqué la présidente du conseil d'administration, Elva Kim.

Conflit d'intérêts entre Atira et BC Housing

Cette semaine, la province a gelé le financement d'Atira après que l'audit ait révélé une mauvaise gestion liée à un conflit d'intérêts dans la hiérarchie de la société d’État. Le rapport avait indiqué que le PDG de BC Housing, Shayne Ramsay, a dirigé des fonds vers Atira, bien qu'il soit marié à sa présidente-directrice générale, Janice Abbott.