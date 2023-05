Les comportements préventifs cruciaux pour éviter les maladies liées aux tiques 

L’étude veut permettre à la santé publique de prendre des décisions et de renforcer les messages préventifs où les risques sont plus importants et où les comportements préventifs sont moins fréquents , explique la Dre Bouchard.

En Haute-Yamaska, une région particulièrement touchée par les tiques, seulement de 30 à 40 % des répondants examinent toujours ou parfois leur corps afin de trouver des tiques en revenant de randonnée, par exemple.

Ce geste est toutefois crucial pour éviter des maladies, dont la maladie de Lyme et l'anaplasmose.

On va faire des interventions dans l'environnement pour essayer de faire en sorte qu'elles [les tiques] sont moins favorisées dans leur survie. On peut penser à l'aménagement des sentiers, par exemple, la coupe du gazon, enlever des feuilles d'automne. Ce sont des choses qui peuvent être faites à l'échelle individuelle, sur des propriétés, mais aussi dans des espaces publics, bien sûr. Mais ces interventions environnementales là ne sont pas suffisantes. Il faut vraiment penser aux comportements préventifs , souligne la vétérinaire.

J’ai été piqué des douzaines de fois par des tiques parce que je vais hors sentier et je cherche les tiques, donc elles me trouvent parfois. Des fois, elles me piquent. Quand elles me piquent, par contre, je suis très systématique, je reviens à la maison, je prends ma douche, je les trouve, je les enlève. Je n'ai jamais eu besoin d'antibiotiques. Notre idée est de transmettre cette façon de faire, d'être curieux, d'avoir justement la façon très militaire quand on revient à la maison, de s’examiner. On retire la tique s’il y a lieu, on surveille bien sûr l'apparition de symptômes, pas seulement la rougeur cutanée. Quelques jours suivant la piqûre, on vérifie si on n'a pas des symptômes plutôt de type grippe, puis si c’est le cas, il faut consulter, bien sûr , ajoute-t-elle, en soulignant vouloir transmettre ses connaissances avec le public.

L’article rédigé par elle et ses pairs incluait aussi d'autres mesures préventives, dont le fait de prendre un bain ou une douche en revenant d’une activité extérieure, et l'utilisation d'insectifuge.

« L’Estrie est une zone où il y a beaucoup de tiques, donc les gens doivent être encore plus vigilants face à leur environnement en ne se privant pas de profiter de l'extérieur puis de la nature, puis de tous les bienfaits que ça apporte, bien sûr. » — Une citation de Dre Catherine Bouchard, vétérinaire épidémiologiste à l'Agence de santé publique du Canada