L’effarouchement des oies, une nécessité pour les producteurs agricoles

En pleine période migratoire, ces oiseaux s'arrêtent dans la région avant de gagner des secteurs de la province plus au Nord. Annuellement, elles viennent se régaler dans les champs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un voilier d'oies blanches, si elles sont 4000 ou 5000, au bout d'une minute il n'y a plus rien dans le champ. C'est tout en terre. Elles ont tout mangé, de la graine jusqu'aux racines. Elles arrachent tout. Ça prend une heure et il n'y a plus rien , a mentionné Pier-Luc Gobeil, producteur agricole.

Le producteur agricole Pier-Luc Gobeil doit constamment surveiller ses champs de luzerne lors de la période d'effarouchement. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Chaque année, de nombreux agriculteurs déplorent des pertes importantes après le passage des oies. La Financière agricole du Québec reçoit fréquemment des demandes de dédommagement pour ce genre de dégâts.

Il faut le voir en dedans d'une heure, mais on ne couche pas dans le champ, donc le temps qu'on s'en rende compte t'arrive l'année d'après et tu as 50 % moins de rendement dans ton champ à cause des outardes , a ajouté Pier-Luc Gobeil.

Le métier d’effaroucheur

Pour limiter les dégâts, sept effaroucheurs sont mandatés par l'Union des producteurs agricoles (UPA) Saguenay–Lac-Saint-Jean pour venir en aide aux agriculteurs. Leur objectif est de libérer les champs des oies.

Michael Côté est effaroucheur depuis 12 ans. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Être effaroucheur ça consiste à faire lever les oiseaux migrateurs nuisibles au printemps qui sont l'oie des neiges, la bernache du Canada, la grue du Canada et la corneille d'Amérique. Ils sont nuisibles lorsqu'ils sont dans des champs fraîchement semés , a expliqué Michaël Côté, effaroucheur d’oies.

Le défi d'effaroucher les grandes oies

M. Côté requiert l’aide de son fidèle compagnon canin dressé spécialement pour effrayer les oies. Il utilise également un pistolet qui projette de la fumée et de la lumière dans le ciel en émettant un son strident.

Ces techniques permettent de relocaliser des milliers d’oies chaque année.

Le nombre d'oies, je te dirais qu'ici, il en passe, selon les années, entre 20 000 et 120 000.

La période d'effarouchement prendra officiellement fin le 20 mai dans la région, au même moment où les oies quitteront vers le Nord.