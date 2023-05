La saison de camping est officiellement lancée au Témiscamingue

Les campeurs saisonniers en profitent pour s'installer pour l'été, alors que d'autres vacanciers inaugurent la saison par un court séjour.

Sylvie Deshaies et son conjoint sont arrivés vendredi matin à leur roulotte située sur un terrain de camping saisonnier de la Bannik, à Duhamel-Ouest. C'est l'ouverture officielle, donc j’en profite, puis la météo annonçait beau ! , lance avec enthousiasme la Rouynorandienne.

Sylvie Deshaies et son conjoint, tous deux de Rouyn-Noranda, sont arrivés vendredi matin pour entamer leur deuxième été complet au camping de la Bannik. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le couple a du pain sur la planche avant d'être fin prêt pour la saison, mais l'excitation de retrouver son havre de paix est palpable. La première journée, c'est de l'ouvrage un peu. Il faut toute déshiverner la roulotte, il faut ouvrir l'eau et des fois, on a des petits dégâts , illustre Mme Deshaies, qui tentait alors de régler un problème de plomberie avec son conjoint.

Lors de notre passage sur place, plusieurs familles équipées de roulottes s'enregistraient au bureau d'accueil pour camper quelques jours. C'est le cas de Danis Noël, de Malartic, qui préparait l'arrivée de sa petite famille un peu plus tard dans la journée.

C'est le début de l'été, puis il fait beau. On veut donc profiter du camping le plus possible et on commence ça en grand! , exprime M. Noël, un passionné qui a l’habitude de visiter plusieurs sites de camping de la région pendant la belle saison.

Danis Noël prépare sa roulotte à sellette pour une première fin de semaine de camping à la Bannik. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Fébrilité

La directrice générale de la Bannik, Claudia Lemire, était fébrile de débuter la saison. On voit les roulottes qui rentrent, que ce soient des saisonniers ou des vacanciers. Je suis toute contente d’être là ! En plus, on a une belle température , se réjouit-elle.

Mme Lemire estime le taux d'occupation entre 40 et 50 % pour cette première fin de semaine de la saison. On remplit notre terrain à partir de la mi-juin. Ça va vraiment selon l’ouverture de la piscine , observe-t-elle.

Claudia Lemire, directrice générale de la Bannik (avec les verres fumés), en compagnie de membres de son équipe. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Du côté de Saint-Eugène-de-Guigues, le camping Le P’tit Paradis s’apprêtait aussi à recevoir ses premiers campeurs saisonniers. On a hâte de les revoir, de les aider à s’installer. Tout le monde est content quand ça commence , souligne avec gaieté Francis Bouffard, copropriétaire de l'endroit.

Louise Gagnon et son conjoint y passeront tout l’été pour profiter notamment du lac Cameron, qui borde le camping. C’est comme si on était chez nous, mais on est dans une roulotte! , lance-t-elle en rigolant.

De la préparation et des changements

Un début de saison implique aussi un travail effectué en amont par les propriétaires de camping, comme l’indique M. Bouffard. Il y a bien des choses qu'il faut faire. La neige vient juste de fondre et là, il y a plein de trucs qu'il faut mettre à jour, réparer, préparer , décrit-il.

Les propriétaires du P'tit Paradis et leurs enfants ont construit un four à bois pour le camping. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le P’tit Paradis attend avec impatience la livraison d’un dôme prêt-à-camper, le premier en Abitibi-Témiscamingue , soutient le copropriétaire. Il espère opérer le camping même en hiver en ajoutant cette nouveauté à ses autres chalets.

À la Bannik, le bâtiment principal subit actuellement une métamorphose complète. Le restaurant sera remplacé par une formule bistro-bar.

Les deux gestionnaires des sites de camping s’attendent à un achalandage similaire aux années précédentes.