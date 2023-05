Un Manitobain court 24 demi-marathons en 12 jours pour sensibiliser au cytomégalovirus

Le départ pour ces 21 kilomètres a été pris dans la municipalité de Elkhorn dans l'ouest du Manitoba, à la frontière avec la Saskatchewan. En 12 jours, il veut traverser la province, jusqu'à la frontière avec l'Ontario. Il prend deux départs par jour pendant cette période, soit à 8 heures et à 16 heures.

Au moment du départ, il se disait nerveux , mais avait hâte de démarrer sa première course, malgré la petite pluie qui s'abattait.

C'est vrai, ça commence là. On part d'ici et on va là- bas. C'est vrai, là je le vois, avant c'était juste une idée , a lancé le résident de La Broquerie. Il pourrait neiger, ça ne change rien. De la petite pluie, on va courir, ça va faire du bien.

Carte du périple que fera Robert Tétrault jusqu'au 24 mai, à travers 24 demi-marathons. Photo : Radio-Canada

Le fils de Robert Tétrault est né avec le cytomégalovirus. Avant sa naissance, le père de famille et sa conjointe n'avaient jamais entendu parler de cette maladie. Le coureur, cofondateur de la Fondation canadienne du CMV, milite pour que le Manitoba offre le dépistage universel, comme c'est actuellement le cas en Ontario et en Saskatchewan.

Le CMV c'est la cause numéro un d'infirmité infantile. Les enfants qui ont ça à la naissance souvent ne vont pas bien.[...]Le dépistage c'est à la naissance. Si c'est positif, on peut les traiter et améliorer leur sort , explique Robert Tétrault.

La maladie, qui touche 2000 enfants par année, peut causer chez les nouveau-nés, un faible poids à la naissance, jaunissement de la peau, inflammation du tissu pulmonaire, anémie, infection oculaire , peut-on lire sur le site Internet de Santé Manitoba. Ces bébés peuvent décéder des suites de ces complications durant leur premier mois de vie ou peuvent survivre avec des complications neurologiques , ajoute la page web de l'Agence de la santé publique du Canada.  (Nouvelle fenêtre)

Au cours de sa course, Robert Tétrault sera accompagné. Vendredi, sa collègue de travail, Karen Kazina, a couru avec lui. Samedi, sa conjointe fera de même. Ses enfants sont aussi près de lui durant son périple.

Rob est très important dans ma vie et je veux soutenir toute initiative qui est importante pour lui. C'est une excellente levée de fonds et c'est merveilleux qu'il sensibilise la population sur cette maladie , relate Mme Kazina.

Pour se préparer à cet événement sportif, Robert Tétrault indique qu'il a dédié 15 heures par semaine pendant 9 mois à la course et à la nage tôt le matin, avant que [ses] enfants se lèvent , explique-t-il.

Avec des informations de Victor Lhoest