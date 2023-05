Mark Neufeld restera à la tête de la police de Calgary pour trois ans de plus

Mark Neufeld est le cinquième fonctionnaire de police en cinq ans à prendre la tête de la force municipale.

Selon la Commission de police de Calgary (CPC), M. Neufeld a travaillé dur avec son équipe pour mettre le service [de police] sur la voie des choses que les Calgariens veulent , comme la possibilité d'aider les personnes en situation de crise et la lutte ouverte contre le racisme au sein des forces de police.

À l'été 2020, le chef [Mark] Neufeld a été l'un des premiers chefs de police au Canada à reconnaître l'existence d'un racisme systémique dans les services de police et il s'est engagé à prendre des mesures , a affirmé Shawn Cornett, présidente de la CPC .

Elle a ajouté qu’ il s'en est suivi trois années de conversations difficiles et de travail acharné [...] pour commencer à fournir aux Calgariens des services de police plus équitables, plus modernes et plus responsables .

C’est en 2019 que Mark Neufeld a été nommé chef de la police de Calgary. Depuis, selon le communiqué, il a relevé une série de défis, notamment dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et l'amélioration de l'efficacité des forces de police en recrutant des professionnels civils spécialisés .

Lorsque j'ai passé l'entrevue pour le poste en 2019, j'ai interrogé la Commission de police de Calgary autant qu'elle m'a interrogé , a confié M. Neufeld, en rappelant que son chemin n'a pas été facile, du fait notamment qu’il était arrivé dans une organisation « qui n'avait pas eu de chef extérieur depuis 1995 ».

Encore des défis

Le chef de la police a reconnu qu'il restait encore plusieurs obstacles à franchir, tels que le manque de personnel, les préoccupations croissantes en matière de sécurité publique, la baisse du moral des employés, les critiques du public et bien d'autres encore.

Courtney Walcott, conseiller municipal du quartier 8, a dit soutenir la décision de la CPS de prolonger le mandat de M. Neufeld. Je pense que c'était la bonne décision, compte tenu de la croissance que nous avons connue au fil des ans, en particulier au cours de mes deux dernières années au conseil et de mon année à la commission.

Il souligne par ailleurs la diversification au sein des forces de police au cours des dernières années et qui sont autant d'évolutions et de changements significatifs . Il s'agit de recruter des agents qui font déjà partie des communautés qu'ils servent , note-t-il.

Avec les informations de Boshika Gupta