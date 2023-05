23 000 signatures pour la pétition lancée à la suite du décès de Maureen Breau

Déposée par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), la pétition a pour but d’instaurer une meilleure communication entre les différents acteurs du secteur judiciaire et de la santé pour sécuriser les interventions auprès de personnes en situation de crise.

Le décès en service de la sergente Maureen Breau, le 27 mars, avait causé une vague d’émoi et de solidarité, tant dans la population que dans les corps policiers de la province. Maureen Breau avait perdu la vie lors d’une intervention auprès d’une personne en état de crise, qui avait pourtant de nombreux antécédents judiciaires et qui souffrait de schizophrénie.

Toutefois, ces renseignements n’étaient pas connus par l’équipe de la Sûreté du Québec qui était présente lors de l’intervention.

Selon l’ APPQ , une meilleure communication entre les différentes parties impliquées auprès d’une personne dans le besoin, permettrait de sécuriser les interventions.

Pour Jacques Painchaud, président de l’ APPQ , le nombre de signatures recueillies n’est pas anodin. C’est un message excessivement important que le gouvernement en place ne pourra pas ignorer .

L’ APPQ , par l’entremise de la pétition, réclame la mise en place d’un protocole clair entre les différents ministères impliqués. L’Association va même jusqu’à demander que le gouvernement fédéral entreprenne une révision des critères de décision de la Commission d’examen des troubles mentaux du Québec.

« Je pense qu’on est rendu là au Québec, il faut faire quelque chose. On oubliera jamais. Actuellement, on veut qu’il y ait des choses qui changent. » — Une citation de Jacques Painchaud, président de l’APPQ

La coroner Me Géhane Kamel sera au commande de l’enquête publique, demandée par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Selon le bureau de la coroner, l’enquête devrait débuter dans les prochaines semaines.

Avec les informations recueillies par Edouard Dubois