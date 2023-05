Le travail d’une maquilleuse de la Saskatchewan à l’affiche d’un film présenté à Cannes

La maquilleuse et styliste originaire de la Première Nation Cote en Saskatchewan, Robin Cote, verra son travail valorisé dans le film Black Mass (Messe noire) qui sera présenté lors du Festival de Cannes en France, le 21 mai.

Dans le film Black Mass, qui se déroule dans les années 1970 pendant la période de terreur du célèbre tueur en série Ted Bundy, l'accent est mis sur les victimes, toutes des femmes, contrairement à de nombreux autres films portant sur ce meurtrier.

Robin Cote a travaillé en tant qu'assistante-maquilleuse et coiffeuse sur le thriller Black Mass, réalisé par Devanny Pinn.

Elle affirme avoir eu une grande fierté à participer à une initiative dirigée exclusivement par des femmes.

C'est une grande opportunité pour moi de travailler dans le domaine du design et de partager mon art avec ma communauté. [...] C'est l'une des choses qui me tenait le plus à cœur , déclare Robin Cote.

Je crois qu'il existe une fraternité. [...] Ils créent vraiment des opportunités pour les femmes de couleur dans l'industrie et je pense que c'est très important de nos jours, parce que la représentation est importante , affirme la maquilleuse autochtone.

Robin Cote, qui est actuellement établie à Los Angeles, déclare que travailler sur un long métrage a toujours été son rêve.

« Il y a tellement de gens dans le monde qui sont perdus et qui essaient de se trouver. J'ai toujours su qui j'étais en tant que femme des Premières Nations, mon histoire, mes origines et les luttes auxquelles nous sommes confrontés dans nos communautés. » — Une citation de Robin Cote, maquilleuse et styliste

Elle s’est engagée à promouvoir la beauté et le style autochtones par l'intermédiaire de divers projets créatifs tels que coiffer des actrices pour les tapis rouges ou encore son magazine Coté Magazine.

Selon elle, il est important de voir plus de diversité dans l’industrie du cinéma.

Le film Black Mass, réalisé par Devanny Pinn, sera présenté en avant-première au Festival de Cannes en France, le 21 mai. Photo : Jaguar Motion Pictures

Robin Cote note qu'elle n'était pas la seule autochtone dans les coulisses du film Black Mass. Elle souligne qu’elle a collaboré avec la maquilleuse principale, qui est elle aussi une Autochtone des États-Unis.

« Je pense qu'il est important que nous soyons présents dans les coulisses, car nous avons tous des histoires à raconter et nous avons tous des talents qui pourraient être partagés. [...] Je veux simplement encourager nos jeunes à rêver grand. » — Une citation de Robin Cote, maquilleuse et styliste

Robin Cote est déterminée à promouvoir la beauté et le style autochtones par l'intermédiaire de divers projets créatifs. Photo : Radio-Canada / Laura Sciarpelletti

La maquilleuse a décidé de ne pas assister à la première du film à Cannes, car elle veut se concentrer sur un projet artistique dans sa communauté en Saskatchewan.

Mais le producteur et le réalisateur de de Black Mass ont décidé de promouvoir son magazine de mode en même temps que le film.

J'ai trouvé cela merveilleux , se réjouit Mme Cote.

La représentation autochtone derrière la caméra

La réalisatrice et scénariste autochtone, Danis Goulet, déclare sa satisfaction en apprenant qu'un autre artiste autochtone de la Saskatchewan est en train de se faire remarquer dans l'industrie cinématographique.

Elle exprime son désir de voir une représentation accrue des Autochtones non seulement devant la caméra, mais aussi derrière, dans les coulisses de l'industrie cinématographique.

C'est formidable de voir quelqu'un comme Robin Cote avoir des opportunités, mais aussi être reconnue pour ce qu'elle est capable de faire et pour son talent. Je l'applaudis et je suis très fière de l'entendre , indique Danis Goulet.

« Nous voulons que les autochtones occupent tous les postes de l'industrie. Comme membres de l'équipe, comme maquilleurs, comme machinistes et électriciens. » — Une citation de Danis Goulet, réalisatrice et scénariste

Cette inclusion favoriserait un changement positif dans la culture des plateaux de tournage, note Danis Goulet.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti