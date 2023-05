OC Transpo en mode séduction pour s’attaquer à la pénurie de personnel

Des recruteurs installeront des kiosques dans plusieurs stations de transport en commun du 24 au 26 mai pour discuter des postes à pourvoir et de la manière de postuler. Un salon de l'emploi plus important est également prévu à la station Greenboro le 27 mai de 9 h à 15 h.

OC Transpo a des objectifs de recrutement ambitieux cette année, indique sa directrice générale Renée Amilcar.

L'objectif est d'embaucher plus de 500 personnes afin de pourvoir de nombreux postes, comme des chauffeurs d'autobus, des représentants du service à la clientèle, en passant par des agents spéciaux et des mécaniciens agréés.

Renée Amilcar, directrice générale d'OC Transpo (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

La plupart de ces embauches seront destinées à pourvoir des postes vacants.

La société de transport d'Ottawa a déjà embauché 150 opérateurs de véhicule de transport en commun cette année, mais souhaite en recruter 360 au total.

OC Transpo fait face à une pénurie de chauffeurs d'autobus depuis un certain temps. Lorsqu'un voyage sur une ligne de bus est annulé, l'une des raisons les plus courantes est qu'OC Transpo n'a pas suffisamment de chauffeurs. Cela inclut aussi ceux qui sont absents pour maladie, explique Mme Amilcar.

OC Transpo a déjà embauché 150 opérateurs de véhicule de transport en commun cette année, mais souhaite en recruter 360 au total. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

OC Transpo suit et présente des données sur ces annulations de trajets chaque mois. En moyenne, en mars, 231 des 8367 trajets prévus n'ont pas été effectués, soit environ 3 %. Les plus affectés ont été les bus de remplacement de la ligne nord-sud Trillium, qui est actuellement en construction, ainsi que les circuits 15 et 85.

Le service de transport en commun compte le plus grand nombre d'employés de tous les services de la Ville d'Ottawa, et un millier de plus que le Service de police d'Ottawa, avec un budget pouvant accommoder 3250 postes à temps plein en 2023.