Deux projets de biométhanisation au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le projet de bioparc du consortium Agriméthane Saguenay est en voie de renaître de ses cendres, mais cette fois à La Baie. Le but est toujours de transformer des résidus agricoles et alimentaires en gaz naturel et en biofertilisants. La coopérative Nutrinor s’est toutefois retirée du projet et mise maintenant sur une autre petite usine de biométhanisation qui se dessine au Lac-Saint-Jean.

L’échec du projet de bioparc, près de l’ancien dépotoir de Laterrière, n’a pas eu raison des visées du groupe Agriméthane. Après avoir essuyé un refus lié au manque d’acceptabilité sociale, les promoteurs se sont tournés vers La Baie afin de trouver un meilleur site.

Selon nos informations, ils ont récemment fait une promesse d’achat sur une terre agricole du chemin de la Grande-Anse et y ont effectué des tests de forage. Des tuyaux noirs sont d’ailleurs bien visibles sur le terrain.

Ce site se démarque par son emplacement stratégique. Il est près d’une conduite de gaz d’Énergir et de l’autoroute 70, mais éloignée des résidences du secteur de la base militaire de Bagotville. Si ce lieu est retenu, les camions qui transportent du fumier, du lisier ou d’autres matières organiques quitteraient donc l’axe routier majeur pour se rendre directement à l’usine, sans croiser de résidences. Les maisons les plus proches sont à environ un kilomètre.

Des conduites souterraines de gaz naturel se trouvent à proximité. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Qu'est-ce que la biométhanisation? La biométhanisation vise à transformer les résidus agricoles et alimentaires en gaz naturel et en fertilisant. Le procédé existe depuis longtemps en Europe, mais il tarde à s’implanter au Québec. Il consiste à laisser fermenter pendant environ 60 jours des résidus fermiers comme du fumier, du lisier ou des résidus de transformation alimentaire, dans des cuves ou dans une usine. Le biogaz naturel, soit le méthane, est ensuite extrait. Celui-ci peut servir comme énergie renouvelable. Les matières organiques traitées servent de fertilisants sans odeur, que les agriculteurs peuvent ensuite étendre dans leurs champs.

Là, ils vont être plus loin de la population. C’est parfait , se réjouit le conseiller municipal Jean-Marc Crevier qui souhaite que le projet aboutisse rapidement. Quand ils font l’épandage du fumier, tout le monde le sent. Lorsque ce fumier-là va être traité, en plus de récupérer du méthane et faire du gaz, ça ne sentira plus quand ils vont faire l’épandage. C’est capoté comme projet , s'exclame Jean-Marc Crevier, conseiller municipal et membre du Comité consultatif agricole de Saguenay.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier. Photo : Radio-Canada

Le consortium Agriméthane, formé d’agriculteurs, de la Fromagerie Boivin et d’Agrinova, refuse de parler publiquement de cette deuxième mouture avant que tous les détails soient attachés.

Probablement qu’ils ne veulent pas revivre un deuxième Laterrière , explique le conseiller municipal. À Laterrière, tous ceux qui disaient qu’ils étaient contre trouvaient que c’était un beau projet. Tout le monde veut avoir de beaux projets, mais pas dans sa cour , déplore Jean-Marc Crevier.

Si le nouveau bioparc de Saguenay se concrétise, les promoteurs devront obtenir l’aval de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et de la Ville pour modifier le zonage.

Des travaux ont été réalisés pour creuser des conduites, comme le laissent voir ces traînées. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Je sais que le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité de la FTQ veulent développer le secteur de la biométhanisation. Ils sont capables d’aider à faire lever un projet comme ça , ajoute Jean-Marc Crevier, qui espère que Saguenay ce virage d’énergie verte et renouvelable.

Au cabinet de la mairesse Julie Dufour, qui a notamment capitalisé sur la grogne citoyenne envers le bioparc à Laterrière pour se faire élire à Saguenay, on assure que cette deuxième mouture est accueillie à bras ouverts et qu’elle cheminera normalement

J’espère que ça va être le premier projet à se réaliser dans la région , espère Jean-Marc Crevier.

Un biométhanisateur dans les cartons au Lac-Saint-Jean

Au Lac-Saint-Jean, une usine de biométhanisation se dessine aussi pour valoriser des résidus fermiers et alimentaires. L’entreprise Keridis Bioénergie, dont Nutrinor est actionnaire, veut en construire dix au Québec. Un terrain est déjà réservé dans le quartier industriel du secteur sud, à côté de l’Écocentre d’Hébertville et de l’usine Éco-luzerne.

Ce secteur a été ciblé en raison de la production laitière, céréalière et de la transformation alimentaire qui sont omniprésentes.

Nous sommes dans une étude de marché assez avancée d’un projet de biométhanisation au sud du Lac-Saint-Jean. Et puis l’étude de marché suscite beaucoup d’enthousiasme auprès des agriculteurs locaux avec qui on fait affaire et auprès des agro-industries qui souhaitent valoriser leurs matières résiduelles et qui souhaitent améliorer leur bilan environnemental , confirme le président de Kéridis, Simon Naylor.

Cette filière de biométhanisation, issue d’une co-entreprise entre Viridis et le Groupe Kéon, utilise une technologie française éprouvée. L’acceptabilité sociale et l’intégration au paysage local sont au cœur des priorités.

On a un partenaire français qui est venu s’établir au Québec pour nous aider à développer cette filière-là parce qu’en France, il y en a 1000 usines comme ça. Au Québec, il y en a une seule. Donc on a des croûtes à manger , explique l’agronome Simon Naylor.

Les biogaz naturels et renouvelables sont considérés comme une énergie verte du futur puisqu’ils permettent aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre.