Frappe policière contre le trafic de stupéfiants : deux arrestations à Québec

Un homme et une femme ont été arrêtés vendredi lors d'une opération policière contre le trafic de stupéfiants dans le secteur de Val-Bélair, à Québec. Les deux individus pourraient être accusés de possession illégale d'arme à feu, de drogues et d'objets volés.

C'est vers 16h00 vendredi que les policiers du Service de police de la Ville de Québec affiliés au projet MALSAIN ont procédé à l'arrestation des deux suspects, un homme de 29 ans et une femme de 33 ans.



L'opération, qui a nécéssité le déploiement du Groupe tactique d'intervention, s'est déroulée dans une résidence du secteur de Val-Bélair.

Vendredi soir, le SPVQ n'a pas voulu donner d'informations quant aux chefs d'accusation précis qui pèsent contre les individus, ni le type d'arme(s) et de stupéfiants impliqués dans cette affaire. On mentionne toutefois dans un communiqué que l'opération visait un sujet pouvant être armé et connu comme étant impliqué dans le milieu des stupéfiants.

Les deux individus seron rencontrés par les enquêteurs et devraient comparaître samedi pour répondre a divers chefs d’accusation.