Le ministre Fraser se fait rassurant sur la capacité du Canada d’accueillir les immigrants

Si vous adoptez des politiques intelligentes, c'est possible d’utiliser les nouveaux arrivants, pas juste pour la croissance de population, mais pour relever les défis sociaux aussi , a soutenu Sean Fraser dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Le ministre se réjouit de disposer de nouveaux pouvoirs qui lui permettront dès cette année d’élaborer une liste de métiers recherchés au Canada à la suite de consultations avec les provinces, les territoires et de nombreux groupes d’intérêt. Les immigrants qui possèdent ces compétences auront plus de chance d’être sélectionnés et de combler les besoins de la population canadienne.

Le ministre Fraser a annoncé en novembre ses seuils d’immigration pour les trois prochaines années. Le gouvernement libéral prévoit accueillir 465 000 personnes en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 nouveaux arrivants en 2025 pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre et au vieillissement de la population.

Le demi-million d’immigrants constituait une recommandation de l’Initiative du siècle qui a pris beaucoup de place dans l’actualité. Le groupe de pression enregistré en 2014 à titre d’organisation caritative prône un Canada de 100 millions d'habitants au tournant du siècle grâce à l’arrivée massive d’immigrants. Il a été fondé par l’homme d’affaires Mark Wiseman et par Dominic Barton, ancien dirigeant de McKinsey et ancien président du Comité consultatif en matière de croissance économique du gouvernement Trudeau.

Malgré les associations faites entre l’Initiative du siècle et son gouvernement, le ministre Fraser s’est montré catégorique. L'Initiative du siècle n'est pas la politique pour le gouvernement fédéral , a-t-il dit. Le groupe de pression est au nombre des 3000 organisations qui participent aux consultations en vue de l’élaboration des niveaux d’immigration au pays.

Refus de Legault

Mais les partis politiques de l’Assemblée nationale et le Bloc québécois à Ottawa ne le voient pas du même œil. Ils ont dénoncé ces niveaux d’immigration qui, selon eux, menacent la langue et la culture québécoises en plus de mettre en péril le poids de la province dans la fédération canadienne. Pour le maintenir, le Québec devrait accueillir 110 000 immigrants en 2025. Or, aucune formation politique ne préconise une telle cible.

Le premier ministre François Legault a indiqué la semaine dernière qu’il n’est pas question qu’on ait une telle croissance en immigration . Il prévoit réviser le seuil de 50 000 immigrants permanents tout en tenant compte de la présence dans la province de 346 000 travailleurs étrangers temporaires. La connaissance du français sera une exigence incontournable.

Le Bloc québécois a pour sa part déposé une motion à la Chambre des communes réclamant que le gouvernement ne s’inspire pas des exhortations de l’Initiative du siècle pour développer ses seuils d’immigration à venir. Les députés du Bloc devraient pouvoir compter sur l’appui du Parti conservateur lors du vote de lundi. Mais libéraux et néo-démocrates s’y opposeront.

Le ministre Sean Fraser et notre journaliste Daniel Thibault lors de l'enregistrement de l'émission Photo : Radio-Canada

Besoin de personnel

Le ministre de l’Immigration comprend les inquiétudes provenant du Québec, mais il rappelle que le gouvernement de François Legault détient le pouvoir de choisir ses immigrants économiques. Nous envoyons près de 700 millions de dollars pour l'intégration et la francisation, mais le contrôle et le pouvoir pour choisir les personnes [appartiennent] à la province , a-t-il souligné.

Pour sa part, il entend veiller à la vitalité des communautés francophones hors Québec. Il rappelle que, pour la première fois, le Canada a atteint l’année dernière sa cible de 4,4 % d’immigrants francophones. Une proportion qui est loin des attentes de la Fédération des communautés francophones et acadienne qui réclame une immigration de locuteurs français de 12 % en 2024 pour compenser les années de stagnation.

Sean Fraser mentionne que, si l’environnement économique venait à changer, la stratégie du gouvernement changera elle aussi. Mais pour le moment, souligne-t-il, les entreprises canadiennes ont besoin de personnel, sinon elles risquent la fermeture.