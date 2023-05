2,2 M$ pour revitaliser le quartier chinois de Vancouver

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé, vendredi, une enveloppe de 2,2 millions de dollars pour rendre le quartier chinois de Vancouver plus dynamique pour les personnes qui y résident, celles qui visitent, et les entreprises.

Le financement d'aujourd'hui donnera une nouvelle vie aux devantures de magasins et restaurera le caractère historique au-delà des enseignes , a affirmé d’emblée David Eby. Cela aidera à moderniser le Centre culturel chinois et à réaliser un plan [de revitalisation] clair.

La subvention servira par exemple à renouveler les vitrines historiques des commerces, à ajouter certaines infrastructures et à améliorer l'éclairage dans tout le quartier. Par ailleurs, cette aide de Victoria permettra aussi de moderniser la façade du Centre culturel chinois.

Depuis plusieurs mois, le quartier chinois de Vancouver multiplie les initiatives de revitalisation avec notamment des stationnements à tarif fixe à 2 $ de l'heure et l'installation de nouvelles entreprises non chinoises. Cependant, plusieurs chefs d'entreprises estiment que le quartier doit s'efforcer de maintenir son patrimoine culturel et son caractère unique.

Le gouvernement de David Eby veut redorer le blason du quartier chinois de Vancouver qui a été créé il y a plus de 100 ans et qui est considéré comme le plus grand quartier chinois du Canada. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Le quartier chinois de Vancouver est l'un des quartiers les plus emblématiques de la Colombie-Britannique et revêt une importance culturelle pour la communauté sino-canadienne et pour l'histoire de Vancouver et de notre province , a déclaré Lana Popham, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport.

« Cette enveloppe constitue une marque de reconnaissance des contributions de la communauté chinoise dans la vitalité économique de la Colombie-Britannique. » — Une citation de Lana Popham, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport

Reconnaissance et espoir

Le financement sera versé à la Vancouver Chinatown Foundation pour mener ces divers projets à bien. L’organisme se consacre à la préservation et à la revitalisation d'un quartier chinois prospère et inclusif. La fondation soutient des projets qui améliorent le bien-être des entreprises et des locaux et qui respectent le patrimoine culturel.

Sa présidente, Carole Lee, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement de la Colombie-Britannique.

« L'annonce d'aujourd'hui est un tournant pour ce quartier et pour les plus de 250 petites entreprises qui l'habitent. » — Une citation de Carole Lee, présidente, Vancouver Chinatown Foundation

Un vent nouveau souffle sur ce quartier historique qui a été le théâtre de vandalisme et d'agressions racistes durant la pandémie.

Je pense que nous reconnaissons tous à quel point les choses ont été difficiles au cours des dernières décennies et en particulier au cours des dernières années pendant la COVID-19. Mais malgré le déclin du quartier et de nombreux défis, les gens aiment toujours le quartier chinois et veulent le voir revitalisé , se réjouit Mme Lee.

Pour beaucoup, les investissements des différents gouvernements redonnent l'espoir de retrouver un quartier chinois, haut lieu touristique de Vancouver, qui attire des touristes de partout.