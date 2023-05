Mandoline Hybride contrainte de suspendre certaines de ses activités

L'entreprise dit être forcée de prendre cette décision en raison d’un financement public jugé insuffisant.

Maintenant que c’est le temps de cette relance post-pandémique, on se retrouve cette année avec des enveloppes budgétaires du financement public moins importantes que les années précédentes pour mener les mêmes activités , déplore la directrice générale et artistique de Mandoline Hybride, Priscilla Guy.

« Ce n’est pas possible d’en faire autant avec moins de soutien. » — Une citation de Priscilla Guy, directrice générale et artistique de Mandoline Hybride

Priscilla Guy est directrice générale et artistique de l'organisme culturel Mandoline Hybride. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Mandoline Hybride

Ainsi, les montants en provenance des subventions ne permettront pas à l’organisme de maintenir ses deux événements d’envergure.

La tenue de la troisième biennale des Rencontres Internationales Regards Hybrides prévue en décembre à Montréal et l’accueil d’artistes dans le cadre de résidences au Salon58 l’automne et l’hiver prochain ne seront plus possibles.

Selon Priscilla Guy, le manque de financement touche le milieu de la danse à l'échelle provinciale et atteint aussi les organismes culturels régionaux.

On a à la fois les enjeux du milieu de la danse et les enjeux d’être un organisme dans les régions éloignées des grands centres , se désole Mme Guy.

« Lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’offres sur un territoire, on s’attend à ce que certains organismes présents en fassent beaucoup. C’est ce qu’on fait, mais le financement n’est pas toujours à la hauteur de la multitude de ces rôles-là. » — Une citation de Priscilla Guy, directrice générale et artistique de Mandoline Hybride

Mandoline Hybride, c’est quoi? Salon58, un espace culturel qui accueille différents artistes en résidence

Festival de danse contemporaine FURIES

Regards Hybrides

Une compagnie de danse

Le café-librairie L’Hybride

Investissements attendus

Priscilla Guy réclame davantage d'investissements majeurs dans le milieu des arts québécois.

La directrice générale indique être en communication avec le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que des élus régionaux afin de les informer de sa situation financière.

On n’est dans pas un esprit de faire des reproches à qui que ce soit. On veut mettre [les gens] au courant de ces situations-là parce que c’est ça qui va devenir un levier politique pour aller revendiquer ces fonds-là , précise-t-elle.

Certaines activités maintenues

Malgré la situation financière précaire, certaines activités sont maintenues. Le festival de danse contemporaine FURIES prévu du 27 au 30 juillet à Marsoui et l’événement annuel de hip-hop à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts auront lieu.

Suspension de certaines activités pour Mandoline Hybride ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Suspension de certaines activités pour Mandoline Hybride. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

La programmation du 4e festival FURIES sera annoncée le 18 mai prochain.

Priscilla Guy soutient également que les résidences artistiques du Salon58 reviendront, mais pour le moment, elle ignore sous quelle forme exactement.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay