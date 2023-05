Visite dans la forteresse conservatrice de Calgary-Ouest

Aux élections de 1993, l’homme d'affaires Danny Dalla-Donga l’avait emporté en portant les couleurs du Parti libéral.

La circonscription représentée par Peter Lougheed pendant près de 20 ans (1967-1986) avait également résisté à la vague orange de 2015 en élisant le conservateur Mike Ellis. En 2019, celui-ci a été réélu avec deux tiers des votes.

Malgré tout, la candidate du Nouveau Parti démocratique albertain, Joan Chand’oiseau, garde espoir.

En fait, ça m’inspire à travailler encore plus fort et à cogner à encore plus de portes, à juste continuer à faire le travail , répond la candidate et militante pour les enfants neurodivergents lorsqu’on lui rappelle l’historique de sa circonscription.

Les finances, une priorité

Calgary-Ouest est parmi les plus petites circonscriptions de la métropole, avec seulement 35 280 personnes en âge de voter. C’est aussi celle qui a le plus haut taux de détenteurs de diplôme postsecondaire.

La population y est un peu plus âgée que la moyenne, puisque les 45 à 64 ans y sont surreprésentés par rapport au reste de la province, alors que les 25 à 44 ans sont sous-représentés.

La candidate néo-démocrate Joan Chand'oiseau espère convaincre les électeurs en misant sur le porte-à-porte, dans Calgary-Ouest. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Les électeurs se portent bien, ici, en ce qui concerne leurs finances. Le revenu médian des familles et des ménages y est le plus élevé de la ville.

Les électeurs de Calgary-Ouest sont préoccupés par les soins de santé, l'éducation publique, l'abordabilité, la stabilité économique et la diversité , estime Joan Chand’oiseau.

Les quelques résidents interrogés dressent toutefois un portrait plutôt lié à leur portefeuille.

Pour moi, le plus important, c’est d’équilibrer le budget et d’enlever les taxes, c’est simple , explique Dan Zhu, rencontré par hasard dans l’un des tout nouveaux complexes commerciaux du quartier Aspen Landing.

Dan Zhu appuiera son vote sur l'historique des partis plutôt que sur leurs promesses électorales. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

Dan Zhu compte appuyer son vote sur ce qu'il juge être la capacité d’un parti à équilibrer le budget de la province et à réduire les impôts plutôt que sur les promesses de campagne parce qu’il y a beaucoup de messages contradictoires partout .

Jillian Hemstock, de son côté, aimerait bien acheter sa première maison, mais ne croit pas pouvoir se le permettre dans le contexte politique actuel.

Je souhaite un gouvernement qui priorise de remettre de l’argent dans les poches des contribuables [...] pour que nous puissions le dépenser à notre guise , explique celle qui aimerait aussi que le coût de la nourriture et de l’énergie baisse.

La jeune femme estime que sa situation financière s'est dégradée durant le dernier gouvernement néo-démocrate, entre 2015 et 2019.

Jillian Hemstock estime qu'elle n'est pas en mesure d'acheter sa première maison dans le contexte économique actuel. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

Je serais vraiment déçue si Rachel Notley revenait au pouvoir. Ce n'était pas une bonne période pour moi , conclut Jillian Hemstock.

Le ministre sortant Mike Ellis, du Parti conservateur uni, n'avait pas répondu à nos appels au moment de la production de ce reportage avant le début de la campagne électorale.