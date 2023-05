Le gouvernement de Dennis King a promis des « décisions difficiles » et des « actions audacieuses » dans le discours du Trône, lu vendredi à Charlottetown. L’opposition n’y voit pas autant d’audace, et déplore un plan pas assez détaillé.

Ce discours lu par la lieutenante-gouverneure Antoinette Perry a fait la part belle à trois thèmes récurrents de la dernière campagne électorale : le système de santé, le logement et le coût de la vie.

En santé, le gouvernement progressiste-conservateur promet d’accélérer la transition vers un modèle de soins primaires construit autour de structures collaboratives. Le gouvernement a répété son désir d'embaucher plus d’infirmiers, de travailleurs sociaux et de professionnels de la santé en général.

En ce qui concerne la crise du logement, la province veut ramener le taux d’inoccupation à 3 %. C’est un engagement que vient d'ajuster le gouvernement King, qui promettait jusqu’ici un taux d’inoccupation des logements de 4 %.

Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard, lit le discours du Trône, vendredi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Grand absent de la dernière campagne électorale, l’environnement a été discrètement mentionné. Le discours a évoqué l’objectif provincial de zéro émission d’ici 2040, mais pas la cible de consommation énergétique net zéro d’ici 2030.

Rare passage inattendu dans ce discours, une promesse de rédiger une stratégie contre la cyberintimidation et le harcèlement en ligne.

Les députés de l'Île-du-Prince-Édouard écoutent la lecture du discours du Trône, vendredi à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les progressistes-conservateurs respiraient la confiance après une réélection sans équivoque le 3 avril. Ils ont réduit leur opposition à seulement trois députés libéraux et deux députés verts.

On doit s'assurer que notre budget soit accepté afin de pouvoir dépenser et avoir accès aux ressources dont on a besoin pour mettre en place le plus rapidement possible nos solutions , a déclaré vendredi le premier ministre Dennis King.

Hal Perry, le mois dernier. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Le libéral Hal Perry, nouveau chef de l’opposition officielle à Charlottetown, a parlé d’un discours du Trône un peu ambitieux, mais pauvre en détails .

Ce gouvernement a l’habitude de faire beaucoup d’annonces sans avoir de plan pour les appuyer , a-t-il affirmé.

Quant à l’ancien chef de l’opposition, Peter Bevan-Baker, il a dit qu’un gouvernement avec une majorité si forte — 22 des 27 sièges à l’Assemblée législative — ratait une occasion de faire preuve d’audace et d’initier des changements en profondeur.

Quarante minutes de platitudes , a tranché le chef du Parti vert.

Les mots Acadiens ou francophones n'ont été employés qu'à une seule reprise dans ces 40 minutes d’un discours lu par une Acadienne, Antoinette Perry.

Le premier ministre Dennis King et la lieutenante-gouverneure Antoinette Perry, vendredi à Charlottetown. Photo : CBC / Kerry Campbell

Le premier ministre King a affirmé vendredi qu’il donnait à son ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Gilles Arsenault, toute la latitude nécessaire pour faire le nécessaire pour rendre la communauté plus solide .

C’est une chose qui a été importante pour moi ces quatre dernières années et ça continuera à l’être , a déclaré le premier ministre qui a pris le pouvoir en mai 2019.

Gilles Arsenault en campagne électorale ce printemps. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Député d’Évangeline-Miscouche et élu pour la première fois, Gilles Arsenault est ministre du Développement économique, de l’Innovation et des Échanges, en plus d’être ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones.

Par ailleurs, les députés ont élu vendredi la nouvelle présidente de l’Assemblée législative. Il s’agit de Darlene Compton, la députée progressiste-conservatrice de Belfast-Murray River.