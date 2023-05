La saison des marchés publics débute en contexte inflationniste

Signe que l’été approche, le Marché public de Sainte-Foy, à Québec, ouvre ses portes samedi. La direction et les producteurs espèrent que les clients seront nombreux, malgré l’augmentation du coût de la vie.

De la quinzaine de marchés publics de la Capitale-Nationale, celui de Sainte-Foy est le premier à retrouver les visiteurs. Sa directrice générale espère que l’élan donné par la pandémie se poursuivra.

Avec la pandémie, on a eu une recrudescence de clientèle, les gens ont pris à coeur de manger local et de s’approvisionner chez soi , indique Isabelle Brodeur.

La conjoncture économique semble toutefois avoir éloigné certains clients dans la deuxième moitié de 2022.

La directrice générale du marché public de Sainte-Foy, Isabelle Brodeur. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

En fin de saison, ça a été plus difficile, les gens voyaient l’inflation arriver, alors il y avait peut-être un questionnement à savoir si on retourne au Marché ou pas , analyse-t-elle.

Selon le producteur horticole de l’Île-d’Orléans François Blouin, l’inflation a un impact direct sur le prix des aliments qu’il produit.

On calcule entre 15 et 20 % répartis sur les trois dernières années , indique l’homme qui est aussi président de l’UPA de l’Île-d’Orléans.

François Blouin est propriétaire de la ferme François Blouin et président de l'UPA de l'île d'Orléans. Photo : Radio-Canada / François Blouin

Ce qui nous coûte plus cher, ce sont les billets d’avion des travailleurs étrangers, le carburant et les autres intrants comme les engrais et les fertilisants granulaires , énumère-t-il.

L’augmentation du salaire minimum n’est pas non plus à négliger. François Blouin soutient que la main-d'oeuvre représente désormais entre 45 et 55 % du coût de sa production.

Tout le monde est content que les salaires augmentent, tout le monde doit être content de payer plus cher son alimentation, parce qu’il y a un effet direct.

De l’éducation à faire

La directrice générale du Marché public de Sainte-Foy raconte que tout est en place pour accueillir la clientèle dès le début de cette nouvelle saison. On est prêt à les recevoir et leur montrer que la fraîcheur n’a pas de prix.

Isabelle Brodeur avertit toutefois que si le prix de certains produits n’ont pas varié dans le passé, ça pourrait changer.

Va falloir faire beaucoup d’éducation parce que les laitues ou les sacs de carottes, par exemple, ces cinq dernières années, ces prix-là n’ont pas augmenté. Donc malgré la hausse de plusieurs prix dans les épiceries, les prix au marché n’ont pas augmenté.

Selon elle, plusieurs producteurs ont préféré absorber la hausse de leurs dépenses plutôt que de refiler la facture aux clients.

L’année passée, je sais que plusieurs producteurs ont voulu garder la clientèle et s’il y avait des augmentations de coûts au niveau des engrais ou des salaires des employés, ils ont tout absorbé.

Un juste prix

Malgré l’augmentation du prix de certains aliments, la popularité des marchés publics ne se dément pas dans la province.

En 2019, l'Association des marchés publics du Québec comptait 123 membres et elle s’attend à ce que ce nombre grimpe à 165 en 2023.

C’est vraiment un bon outil pour se rapprocher de nos producteurs et consommer des produits localement , raconte le directeur général Jean-Luc Trudel.

Jean-Luc Trudel est président de l'Association des marchés publics du Québec. Photo : Radio-Canada

Selon lui, si l’inflation complique le quotidien de nombreux consommateurs, il soutient qu’acheter directement du producteur, il n’y a rien de meilleur marché .

En marché public, on a un juste prix pour un juste travail, donc les produits qu’on retrouve en marché public sont bons marchés et représentent le prix à payer aux producteurs, c’est un achat direct aux producteurs.

Les asperges arrivent sous peu

Le premier légume de saison à faire son apparition dans les présentoirs est l’asperge du Québec. Les clients pourront se les procurer dès la semaine prochaine, selon le producteur François Blouin.

Il s’attend d’ailleurs à une belle production alors qu’on est toujours aux premiers balbutiements des récoltes.

L'asperge est un légume de printemps qui est récolté très tôt dans l'année. Photo : Radio-Canada / Pascale Lacombe

Les griffes ont passé un bel hiver alors il va y avoir une belle production , prédit celui qui produit des asperges depuis une vingtaine d’années.

Que les amateurs de fraises de l'Île-d’Orléans se le tiennent pour dit : la floraison du fruit rouge va bon train, elles devraient se pointer le bout du nez vers le 11 et le 12 juin, selon monsieur Blouin.