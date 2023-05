Maisons des aînés : la pénurie de main-d’œuvre contribue aux retards, selon le syndicat

On a eu les bris de construction, mais je vous dirais qu’il ne faut pas se cacher non plus, au niveau de la pénurie de personnel, nous on nous avait présenté certains scénarios qui faisaient en sorte qu’on n’était pas capables d’ouvrir à pleine capacité , a fait valoir Olivier Côté, président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Il affirme qu’il manque de préposés aux bénéficiaires, de préposés à l’entretien ménager ainsi que du personnel de cuisine et de sécurité dans la région.

Le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Côté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Jeudi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean annonçait que les 120 futurs résidents des maisons des aînés de Roberval, d’Alma et de Saguenay ne pourraient emménager qu’à l’automne prochain, soit un an après la date initialement prévue.

Ce nouvel échéancier permettra d’assurer la finalisation des travaux correctifs par l’entrepreneur, de procéder à l’aménagement des lieux et de veiller à ce que les bâtiments soient conformes à nos standards de qualité en tous points, avant la mise en service , a indiqué la veille le CIUSSS régional dans un communiqué.

Des microfissures avaient été décelées dans la céramique des salles de bains et des cuisines des services alimentaires des nouvelles constructions.

Le défi des vacances d’été

Pour Olivier Côté, le report de l’ouverture après l’été s’expliquerait entre autres par la venue des vacances d’été, susceptibles de compliquer la gestion du bassin d’employés, déjà réduit par la pénurie de personnel.

Compléter les équipes pour l’automne demeure un défi aux yeux du syndicaliste. Nous, on travaille présentement à renouveler notre contrat de travail. C’est certain qu’il va falloir être plus attirants que présentement , a-t-il affirmé.