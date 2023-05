Steven Laurette subit son procès pour entrave à la justice

Steven Laurette a fait face à la justice une fois de plus, moins de deux semaines après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels.

À la fin avril, au terme d’un procès devant juge et jury, Steven Laurette a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une adolescente de 14 ans entre décembre 2018 et mars 2019.

Vendredi, ce résident de Tetagouche-Sud âgé de 44 ans était de retour au palais de justice de Bathurst afin de subir un autre procès lié à cette affaire.

Il est accusé d’avoir tenté de dissuader la victime de témoigner et de ne pas s’être conformé à une ordonnance lui interdisant de communiquer avec elle.

Le juge Scott Brittain a imposé un interdit de publication sur toute information qui permettrait d’identifier la victime et l’un des témoins, un ancien codétenu de Steven Laurette, appelés à la barre vendredi.

La victime et sa mère auraient reconnu la voix de Steven Laurette

Le 13 décembre 2021, Steven Laurette aurait tenté de communiquer au téléphone avec la victime. Il était alors détenu au centre correctionnel de Dalhousie.

Lors de leur témoignage, la victime et la mère de la victime ont affirmé avoir reconnu la voix de Steven Laurette lors de cet appel qui a duré moins d’une minute, et ce, même si ce dernier ne s'était pas identifié.

L’appel aurait causé du stress, de la peur et de la panique chez la victime, selon son témoignage.

Steven Laurette aurait utilisé le code d’accès téléphonique et la reconnaissance vocale d’un autre détenu sous prétexte qu’il devait parler à son père.

Il aurait tenté à une autre reprise d’entrer en contact avec la victime par l’entremise de ce stratagème.

Le palais de justice de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Me Alexander Carleton, l’avocat de l’accusé, a tenté de convaincre le juge d’un possible doute sur la reconnaissance de la voix Steven Laurette par la victime et par la mère de cette dernière.

Il a aussi remis en question la fiabilité du système de reconnaissance de la voix utilisé dans le centre correctionnel.

Le procureur de la Couronne, Me Yves Duguay, a misé sur l’ensemble de la preuve dans son plaidoyer final, ajoutant que l’accusé semblait avoir tendance à faire obstruction à la justice.

Le juge rendra son verdict le 21 juin, à 13 h, en Cour provinciale.