L’Ontario investit 9,5 M$ pour la gestion des sols et de leur santé dans la province

Avec la saison de plantation qui commence, cette nouvelle aide financière aidera à améliorer le mappage des données sur les sols ainsi que l’évaluation et la surveillance.

Un communiqué publié à cet effet mentionne que les données sur les sols et les cartes interprétatives soutiennent la prise de décisions à la ferme.

Elles permettent aux agriculteurs d’innover et d’utiliser la technologie pour améliorer leur viabilité à long terme afin qu’ils puissent rester compétitifs sur le marché mondial.

« Cette aide financière permettra aux agriculteurs, aux chercheurs et aux autres d’accéder à des données critiques pour aider à comprendre et à s’adapter afin de répondre aux besoins des protocoles de gestion des sols et de santé à l’échelle de la province. »