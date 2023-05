Le conseil municipal de Toronto a déclaré vendredi que l’itinérance est une « urgence » et exhorte les gouvernements provincial et fédéral à fournir une aide financière de 25 millions $ pour lutter contre ce fléau.

Dans le détail, les conseillers municipaux réclament 5 millions $ pour poursuivre la prestation des services d'hiver au-delà du 31 décembre 2023. Ils demandent aussi à la province et au fédéral d’injecter 20 millions de dollars dans l'Allocation Canada-Ontario pour le logement en 2023-2024 afin d'aider entre 1600 et 2000 ménages à quitter le système des refuges et à emménager dans un logement permanent.

Dans un communiqué, la Ville dit s'être engagée à rendre l'itinérance rare, brève et non récurrente , mais souligne qu’elle ne peut y parvenir seule. Des investissements nouveaux et améliorés dans le logement et les services de santé et sociaux sont essentiels pour soutenir les personnes sans abri , dit-elle.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que gouvernement municipal pour aider les personnes en situation d'itinérance. » — Une citation de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de Toronto

La mairesse adjointe de Toronto, Jennifer McKelvie, assure que la Ville continuera d'être une partenaire solide avec la province et le fédéral pour construire des logements et fournir un abri sûr aux personnes dans le besoin, et aider les résidents à passer de l'itinérance à des foyers sûrs.

De son côté, la conseillère municipale Shelley Carroll, présidente du comité de développement économique et communautaire, affirme que la Ville doit sécuriser plus de sites pour les centres de réchauffement.

« Tout le monde mérite d'avoir accès à un abri sûr et fiable. » — Une citation de Shelley Carroll, présidente du comité de développement économique et communautaire

Nous devons améliorer l'accès aux soutiens des refuges que nous avons déjà en place. Et bien sûr, nous devons être implacables dans nos efforts pour construire une large gamme de logements vraiment supervisés et accessibles , ajoute la conseillère.

Par ailleurs, les conseillers municipaux ont voté pour changer les critères d'activation des centres de réchauffement et pour améliorer l'accès aux services de santé pour les personnes sans abri.

À compter de la saison hivernale 2023/2024, grâce à ces changements, les centres de réchauffement ouvriront lorsque les températures chuteront à -5 degrés et en cas de pluie verglaçante, ou de chute de neige.

Selon la Ville, ce plan pourrait entraîner l'ouverture des centres de réchauffement en moyenne 19 jours de plus par an.

Mais Toronto précise que la mise en œuvre de ces actions dépend de l'espace, du personnel et du budget disponibles. En l'absence d'engagements de financement supplémentaires, aucun argent ne sera disponible pour ouvrir et exploiter des centres de réchauffement à compter du 1er janvier 2024.

Cette déclaration d'urgence par le conseil municipal ne déclenche pas le flux immédiat de fonds ou de ressources supplémentaires de la part des autres ordres de gouvernement, souligne la Ville de Toronto dans son communiqué.

Aujourd'hui, la municipalité peut fournir un hébergement d’urgence pour environ 9000 personnes en situation d'itinérance, alors que le dispositif de la Ville ne comprenait que 4000 places en 2016.

Avec cette déclaration d'urgence, la Ville Reine rejoint d'autres municipalités ontariennes, dont Hamilton et Fort Erie, qui ont récemment déclaré urgente la crise de l’itinérance.