Léandre Bouchard vise les Jeux olympiques de Paris en 2024

Ce serait sa deuxième participation aux Jeux olympiques. L'athlète québécois avait pris part aux jeux de Rio en 2016 en cross-country, mais il n’avait pas été en mesure de se qualifier pour ceux de Tokyo.

Le Canada n’avait alors obtenu qu’une seule place pour le rendez-vous olympique et c’est l’Ontarien Peter Disera qui avait été choisi.

L'entraîneur du club Cyclone d’Alma, Jude Dufour, estime que Léandre Bouchard a de bonnes chances de qualification parce qu’il se trouve à l'apogée de son potentiel d’athlète.

Un objectif ambitieux pour Léandre Bouchard ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est jamais pareil Un objectif ambitieux pour Léandre Bouchard. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

On se souvient l’an dernier, Léandre a subi une blessure qui ne lui a pas rendu justice. Cette année, il a trente ans, un âge auquel on pourrait penser qu’il est à son meilleur sur le plan physiologique. Quand on se base sur le classement international, les meilleurs au monde ont plus de 33 ans. C’est un sport qu’on peut continuer à progresser même si on dépasse trente ans , explique-t-il.

Le cycliste pourra démontrer ses compétences durant la saison de la Coupe du monde de vélo tout-terrain qui débute cette fin de semaine en République tchèque.

Un texte d'Alexis Desnoyers Muckle