Amour et différence : l’amour et le sexe chez les personnes en situation de handicap

Le documentaire Amour et différence, diffusé samedi soir sur ICI Télé, aborde sans détour les notions d’amour et de sexualité chez les personnes en situation de handicap physique ou intellectuel. Un film touchant qui met en lumière les besoins essentiels de l’être humain, quelle que soit sa différence.

Le plus grand défi [pour ces gens], c’est vraiment d’être vu comme un être humain avant d’être vu comme la personne handicapée ou avec une déficience , explique d’entrée de jeu le réalisateur Helgi Piccinin. Dans la dernière décennie, le cinéaste a réalisé 10 documentaires qui s’intéressent aux parcours atypiques et à la différence au sens large.

Son dernier long métrage plonge avec les coudées franches dans un univers dont on entend très rarement parler; un exercice essentiel selon le réalisateur.

J’ai senti une envie de briser les tabous, de se dévoiler complètement et de dire "on existe, on a envie d’aimer et d’être aimé, on a envie de toucher et d’être touché, on a des organes génitaux comme tout le monde, malgré notre handicap" , explique-t-il.

Idéalement, Helgi Piccinin aimerait que son film se promène dans les circuits académiques, afin d’aider à former les prochaines générations de spécialistes qui aideront les personnes avec des différences.

L’amour au temps des préjugés

Amour et différence met en scène trois protagonistes : Marie Lee, 30 ans, qui est née avec une différence intellectuelle; Élisanne, 30 ans, une femme quadriplégique atteinte de paralysie cérébrale et François, 54 ans, qui vit avec la sclérose en plaques depuis l’âge de 20 ans.

On les suit dans leur quotidien, alors qu’il et elles témoignent des difficultés qui les guettent à chaque détour, tant au niveau relationnel que professionnel.

Le documentaire compte également sur une dizaine d’autres intervenants et intervenantes qui témoignent à l’écran sans que leur nom ou leur handicap ne soit mentionné; une façon de voir l’humain avant la différence. J’avais envie d’avoir ce que j’appelle le personnage choral, qui répond un peu en chœur à la thématique du film , explique Helgi Piccinin.

Je trouvais ça beau de ne pas étiqueter les gens avec "je suis autiste, je suis trisomique, je suis ci, je suis ça”. Dans cette communauté-là, il y a une grande diversité de personnes. C’est probablement la minorité dans laquelle il y a la plus grande diversité.

Marie Lee et son partenaire neurotypique

De ses multiples rencontres, celle de Marie Lee l’a particulièrement interpellé parce que c’est la seule dans le documentaire qui a une relation avec un homme n’ayant aucun handicap; l’un des tabous ultimes selon le réalisateur. La jeune femme est née avec une déficience intellectuelle et a dû arrêter sa scolarité à la cinquième année du primaire.

C’est vraiment un couple qui s’est formé dans le plus grand respect, d’un bord et de l’autre, et la plus grande beauté de leur union, c’est qu’ils sont vraiment complémentaires , explique Helgi Piccinin.

Marie Lee, oui elle a des défis intellectuels, mais elle a des forces aussi, et ses forces viennent combler les défis de son chum, qui n’a pas de différence intellectuelle, mais qui est plutôt introverti. Elle est plus extravertie.

L’application de rencontre Nolu, le legs de François

Dans un moment particulièrement poignant du documentaire, on apprend que François a appliqué pour l’aide médicale à mourir. Il a choisi de quitter son corps de plus en plus souffrant l’automne prochain.

C’est officiel, la date est déjà réservée et tous les arrangements sont faits [...] C’est le plus beau cadeau que je me serai jamais fait , explique-t-il dans le film. Le plus beau des cadeaux, égalé peut-être seulement un autre cadeau qu’il s’est fait avant de partir : créer une application de rencontres pour personnes avec des différences intellectuelles ou physiques.

Acronyme pour no one left unloved (ne laisser personne sans amour), Nolu est déjà disponible en version beta. Fort d’un financement inattendu qui permettra à son application de passer à la prochaine étape, François pourra partir la tête haute, laissant derrière lui un legs qui aidera les personnes à briser l’isolement caractéristique de la communauté.

Amour et différence est diffusé samedi à 22 h 30 sur ICI Télé, dans le cadre de l’émission Doc humanité. Il est également disponible sur ICI Tou.tv.