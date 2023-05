Un projet de clinique d’infirmières praticiennes spécialisées pour l’Outaouais

Une clinique menée par des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) devrait ouvrir ses portes dans les prochaines années en Outaouais. C’est du moins le projet ambitieux sur lequel planche le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Alors que le nombre de patients orphelins et l’engorgement important des urgences forcent les gestionnaires du réseau à chercher des solutions, Radio-Canada a appris que les discussions sont bien entamées entre les autorités de santé régionales et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour la création d’une telle clinique.

On a amorcé des discussions avec le ministère, on est au tout début , confirme Serge Gauvreau, directeur adjoint à la direction des soins infirmiers pour le volet soutien à la pratique au CISSS de l’Outaouais.

Une clinique IPS en soins de première ligne est une clinique ou la prise en charge du patient est réalisée de façon autonome par des infirmières praticiennes spécialisées, plutôt que par des médecins de famille. Il s’agit d’une clinique interdisciplinaire, car les IPS travaillent en collaboration avec d’autres professionnels, dont des infirmières auxiliaires, des travailleurs sociaux, du personnel administratif, afin d’offrir une prise en charge de problèmes de santé courants, aigus ou chroniques. Les cas lourds et plus complexes sont transmis à des médecins de famille ou spécialistes, au besoin.

Un modèle déjà implanté ailleurs en province

C’est un modèle qui s’implante progressivement au Québec, à la suite de l’annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de procéder à l’ouverture de 23 cliniques IPS en soins de première ligne d’ici 2028. Il s’agit d’une des mesures mises en œuvre par la cellule de crise du gouvernement Legault, dans l’espoir de désengorger les urgences à travers la province.

Les patients s’y rendent notamment pour des fractures, des otites, des points de suture, des infections urinaires ou des voies respiratoires. Ils y sont réorientés par le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), à partir de l'urgence ou de la ligne pédiatrique du 811.

Selon l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ) , 95 % des raisons de consultations sont réglées directement à la clinique IPS , là où le modèle est déjà implanté.

Christine Laliberté est IPS en soins de première ligne et présidente de l’AIPSQ. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« On ne peut pas être en défaveur d'amener un changement cohérent centré sur les besoins populationnels, pour répondre à leurs besoins en temps opportun, avec les bonnes ressources, les bonnes personnes. » — Une citation de Christine Laliberté, IPS en soins de première ligne et présidente de l’ AIPSQ

L’Outaouais pourra donc s’inspirer d’autres régions dans sa planification. C’est un accès supplémentaire qui s’ajoute, auprès de notre population de l’Outaouais, qui est aux prises avec un problème de santé et qui n’a pas de médecin de famille , explique le directeur adjoint Serge Gauvreau.

Son équipe devra élaborer un plan de travail dans la prochaine année, en prenant en compte toutes les exigences du ministère de la Santé du Québec. Il faudra déterminer un lieu physique pour la clinique, la sélection sera basée sur le secteur de l’Outaouais ayant les plus grands besoins en soins de première ligne.

Le nombre d’ IPS nécessaire à l’ouverture de la clinique 7 jours sur 7, incluant les soirs et fin de semaine, devra également être déterminé. Sans pouvoir indiquer un nombre précis, Serge Gauvreau estime qu’il en faudra probablement plus d’une vingtaine.

Serge Gauvreau, directeur adjoint à la direction des soins infirmiers pour le volet soutien à la pratique au CISSS de l’Outaouais Photo : Gracieuseté du CISSS de l'Outaouais

Une cinquantaine d’ IPS déjà en renfort en Outaouais

Si le modèle de clinique IPS est relativement nouveau au Québec, les infirmières praticiennes spécialisées sont toutefois déjà bien présentes dans le réseau de la santé, dont en Outaouais.

La région compte 47 IPS actuellement, dont la grande majorité travaillent en soins de première ligne dans 22 groupes de médecine familiale (GMF). Ces IPS ont une moyenne de 400 patients à leur charge chacune et sont en mesure de voir 350 patients par semaine, en formule sans rendez-vous.

L’Outaouais compte déjà 47 IPS actuellement, dont la grande majorité travaillent en soins de première ligne. (Photo d'archives) Photo : iStock / g-stockstudio

Puisque le défi d’accessibilité aux soins est majeur dans la région, le CISSS de l’Outaouais désire embaucher au moins 13 IPS en soins de première ligne supplémentaires, d’ici la fin de 2025. Cette cible devra inévitablement être revue à la hausse également, afin d’être en mesure d’ouvrir une clinique IPS .

Nombre d’IPS en Outaouais Nombre d’IPS en Outaouais Secteur de pratique Nombre d'IPS IPS en première ligne 42 IPS en santé mentale 3 IPS en néonatalogie 1 IPS en cardiologie 1 Total 47

Le recrutement, principal obstacle au projet

Le défi de la main-d'œuvre est important pour ce type de clinique. Pour devenir IPS , les infirmières bachelières doivent avoir travaillé au moins trois ans sur le terrain, dans des GMF ou en milieu hospitalier, pour ensuite suivre une formation universitaire de deuxième cycle. Elles doivent donc retourner sur les bancs d’école pour obtenir une maîtrise et un diplôme d’études supérieures spécialisées d’une durée de 2 ans et demi, incluant un stage de 950 heures.

La responsable des programmes IPS à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Lucie Lemelin, estime qu’il s’agit d’un engagement important de la part des étudiantes, dont la plupart sont des infirmières qui ont de jeunes enfants à leur charge.

Lucie Lemelin, responsable des programmes IPS à l’Université du Québec en Outaouais et professeure au département des sciences infirmières Photo : Crédit Photo : Karma

Elles sont déjà des professionnelles de la santé établies, elles mettent leur carrière sur pause et viennent pendant 2 ans et demi, avoir une perte financière, avoir une perte au niveau de cumuler son ancienneté , fait-elle valoir.

Selon le CISSS de l’Outaouais, environ trois à cinq infirmières de la région choisissent de s’engager dans le programme d’étude pour devenir IPS chaque année, alors que huit places sont disponibles au programme de deuxième cycle de l’ UQO au campus de Gatineau. Les places ne sont donc pas toutes comblées. Le ministère de la Santé du Québec offre une bourse d’intéressement de 60 000 dollars afin de minimiser l’impact financier de ce retour aux études.

Malgré la pénurie d’infirmières, Serge Gauvreau a confiance qu’il arrivera à recruter les IPS nécessaires pour procéder à l’ouverture de la clinique dans les prochaines années. Selon lui, il s’agit d’un projet innovant et attractif .

Il est trop tôt pour déterminer un échéancier, mais le directeur adjoint souhaite aller de l’avant le plus rapidement possible. En plus de devoir recruter de nouvelles diplômées, il devra accentuer son recrutement à l’extérieur de la région.