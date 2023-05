349 personnes candidates et 14 partis en lice pour les élections albertaines

Au total, 349 candidates et candidats se sont enregistrés auprès d’Élections Alberta. La plupart font partie d’un des 14 partis politiques reconnus par la province. Vingt-deux indépendants sont également en lice dans l’une ou l’autre des circonscriptions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Parti albertain et le Parti libéral de l’Alberta, qui avaient respectivement présenté 87 et 51 personnes candidates aux précédentes élections générales, ont été relégués au rang de tiers partis cette année.

Pour les autres partis [que le NPD ou le PCU ], c’est très difficile d’attirer des candidats parce qu’on voit des sondages qui montrent depuis des mois ou même des années qu’il y a très peu d’attrait pour les autres formations politiques , explique le professeur de science politique au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily.

Les partis de Rachel Notley et Danielle Smith occupent tout l'espace dans la campagne électorale. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh / Colette Derworiz

Un consultant chez la firme New West Public Affairs, Graham Gerein, croit que le Parti albertain pourrait venir jouer les trouble-fête en accaparant un petit pourcentage du vote dans quelques circonscriptions serrées comme Calgary-Elbow et Calgary-Varsity. Il y a deux candidats assez intéressants et assez connus dans ces circonscriptions.

Comme en 2019, il croit que tous les parlementaires élus viendront du PCU ou du NPD .

La domination des deux principaux partis n’a pas empêché 12 autres formations politiques de briguer les suffrages. Huit d’entre elles sont fermement campées à la droite du spectre politique, dont le Mouvement Solidarité de l’Alberta, un nouveau parti dirigé par le controversé pasteur de rue Artur Pawlowski.

Parité chez le NPD , mais pas chez les conservateurs

Pour la deuxième fois dans l’histoire de l’Alberta, les deux personnes à la tête des partis qui ont le plus de chance de former le prochain gouvernement sont des femmes. Contrairement à celle de Rachel Notley, la formation politique de Danielle Smith présente cependant trois fois plus d’hommes que de femmes. Cette disparité est même plus importante qu’en 2019.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C’est excellent d’avoir deux femmes cheffes, mais ça peut faussement donner l’impression que les femmes sont pleinement représentées , croit Shari Graydon, la présidente de l’organisme Informed Opinions, une association qui fait la promotion de l’égalité des genres, notamment dans l’arène politique.

Une législature composée à 79 % d’hommes n’adoptera pas les mêmes politiques qu’une assemblée paritaire , ajoute-t-elle en citant en exemple la Colombie-Britannique, où la contraception est désormais offerte gratuitement.

Elle croit que la parité ne sera pas atteinte d’elle-même et qu’il est important que les partis recrutent activement plus de femmes et adoptent des quotas lorsque nécessaire.

Les candidats et candidates francophones

Plusieurs francophones et francophiles ont également déposé leurs candidatures aux élections albertaines. Le NPD a fourni une liste de neuf personnes capables de s’exprimer en français comme les députées sortantes Shannon Phillips et Marie Renaud.

Au moment d’écrire ces lignes, le Parti conservateur uni n’avait pas répondu à la demande d’information de Radio-Canada. Les députés sortants Dan Williams, Nate Glubish et Jason Copping sont cependant en mesure de s’exprimer dans la langue de Molière.

L'électorat albertain est appelé aux urnes le 29 mai.