Bitfarms passe en deuxième vitesse pour son usine à Baie-Comeau

Des dirigeants de Bitfarms, une entreprise en minage de cryptomonnaie, étaient à Baie-Comeau jeudi et vendredi pour répondre aux questions du public et pour recruter des employés qui travailleront dans la future usine.

Le directeur des opérations chez Bitfarms, Sébastien Ouellette, confirme que le projet va bel et bien de l’avant. Les opérations devraient débuter à la fin du mois de juin avec les 11 premiers mégawatts sur les 22 octroyés par la Ville de Baie-Comeau.

On a déjà commencé à faire la construction. C’est sûr que nous on va opérer le plus rapidement possible , assure Sébastien Ouellette.

La ferme sera située dans l’ancienne Ferblanterie Côte-Nord, sur l'avenue Babin à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

En 2022, Orion Constellation Technologies avait obtenu l'appel d'offres de la Municipalité pour un bloc de 22 mégawatts. L’entreprise s’est retirée et Bitfarms a repris le projet.

On avait postulé pour l’avoir, mais on n’avait pas été retenu , explique Sébastien Ouellette. Il ajoute que l’entreprise investit environ 20 millions de dollars dans ce projet.

Une vingtaine de postes à combler

Malgré la rareté de la main-d’œuvre, la société croit être en mesure de recruter la vingtaine d’employés nécessaires. Configurer et réparer les machines, coordonner les opérations et entretenir le bâtiment sont quelques tâches que les employés seront appelés à exécuter.

On ne s’attend pas à ce que les gens connaissent ça dès le départ parce que c’est un milieu vraiment niché. Donc on est capable de faire la formation de A à Z , ajoute Sébastien Ouellette.

La cryptomonnaie vue par des utilisateurs nord-côtiers ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Boréale 138 La cryptomonnaie vue par des utilisateurs nord-côtiers. Contenu audio de 15 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 15 minutes

Des blocs d’énergie sollicités au Québec

Bitfarms défend les retombées socio-économiques de son usine à Baie-Comeau, alors que le gouvernement du Québec a annoncé en début d’année qu’il pourrait accepter moins de la moitié des demandes de projets nécessitant de l’énergie hydroélectrique.

Quand on s’implante dans les communautés, on essaie de faire rayonner la région, on s’implique. Donc on pense qu’on peut apporter beaucoup à ce genre de régions , conclut Sébastien Ouellette.

La Ville de Baie-Comeau affirme qu'elle va tirer jusqu'à 600 000 dollars de profit de cette entente lorsque le bloc d’énergie de 22 mégawatts sera utilisé à sa pleine capacité.