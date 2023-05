La Québécoise La Zarra à la conquête de l’Eurovision

Avec son titre Évidemment, qui mêle la chanson française de son idole Édith Piaf à l'électro-pop moderne, la chanteuse se mesurera aux performances d’artistes de 25 autres pays, dont l’Ukraine. Le pays a gagné l’an passé, mais ne peut pas héberger la compétition en raison de l’invasion russe.

Habillée d’une extravagante robe noire qui rappelle la tour Eiffel et coiffée d’un bibi étincelant, La Zarra, de son vrai nom Fatima-Zahra Hafdi, devra séduire le public en une seule et unique apparition samedi après-midi, diffusée en direct dans le monde entier.

Je vais chanter ma chanson comme je la chante devant mes amis, raconte-t-elle à moins de 24 h de la grande finale. Quand je niaise un peu, et que je rigole, et que je fais mes petits regards coquins… car c’est ça qu’il faut faire, et on verra ce que ça va donner.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

C’est quoi, l’Eurovision? C’est un concours télévisé annuel où des artistes de différents pays européens interprètent une chanson originale en direct. Créé en 1956 afin de renforcer les liens entre les pays d’Europe après la guerre, l’Eurovision dépasse aujourd’hui les frontières du Vieux Continent, avec notamment une première édition canadienne annoncée pour 2023.

De Longueuil à Liverpool

Contrairement à la majorité des participants et participantes de l’Eurovison, La Zarra n’a pas eu à se soumettre aux rondes de qualifications du concours. En tant que représentante de la France, elle était de facto admissible à la grande finale, comme tous les artistes des pays que l’on surnomme les Big Five , soit l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.

L’hexagone n’a d’ailleurs pas hésité longtemps avant de recruter La Zarra dans ses rangs. La chanteuse de 35 ans, qui avait fait un tabac de l’autre côté de l’Atlantique avec son titre Tu t’en iras, a été sélectionnée sans vote d’un jury ou du public en France.

Le pays a donc confiance que la Québécoise puisse terminer sur la plus haute marche du podium de l’Eurovision, exploit qu’il n’a pas su réaliser depuis 1977. Et il pourrait bien réussir son pari : à quelques heures de la grande finale, la chanteuse est pressentie parmi les favorites pour remporter le concours.

Käärijä, qui représente la Finlande, en pleine prestation. Photo : eurovision

Surmonter le stress

La Zarra ne s’en cache pas : elle ressent la pression de l’Eurovision depuis sa sélection. Elle avoue être passée par une montagne russe d’émotion avant de réussir à trouver une certaine sérénité. Je me sens bien mentalement, mes cordes vocales sont saines, belles. Après, c’est vraiment psychologiquement; c’est un combat de moi à moi.

Il faut dire que sa prestation, qui l’amène à plusieurs mètres au-dessus du sol, est plutôt ambitieuse. Ça ne paraît pas à la télévision, mais quand ça descend, ça bouge beaucoup, et moi aussi quand je bouge, la plateforme bouge .

« C’est quand même un défi. On voulait vraiment offrir quelque chose de tout à fait exceptionnel, de nouveau, d’étincelant, de grandiose, qui fait rêver. » — Une citation de La Zarra

Durant sa prestation, La Zara grimpe plusieurs mètres dans les airs. Photo : Eurovision

Remet-elle parfois en question son choix de courir le marathon de l'Eurovision, qui peut se révéler éprouvant? Oui, tout le temps , reconnaît-elle en riant. Mais après, on va tous être fier, et ça va vraiment avoir valu la peine , relativise-t-elle.

En attendant le Jour J à Liverpool, la chanteuse a au moins pu se consoler avec une denrée rare de l’autre côté de l’Atlantique : une poutine qu’elle a qualifiée de parfaite .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.