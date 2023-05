Des cliniques chirurgicales privées vont pouvoir hospitaliser des patients

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, quatre cliniques privées de Québec et de la région de Montréal seront autorisées pour la première fois à hospitaliser des patients une nuit.

Jusqu’à présent, seuls les patients pouvant retourner à leur domicile quelques heures plus tard étaient acceptés dans les centres médicaux spécialisés (CMS).

Comme l’explique Daniel Lapointe, anesthésiologiste propriétaire de la Clinique Opéra MD, actuellement, pour une prothèse du genou, de 15 à 30 % des patients sont admissibles à une chirurgie d'un jour, mais si on inclut les patients qui pourraient être hospitalisés une journée, on monte à 60 %, 70 % .

Le Dr Daniel Lapointe, président-fondateur du centre de chirurgie privé Opéra MD Photo : Radio-Canada

Ce dernier cite notamment des patients qui font de l'apnée du sommeil, qui souffrent d'un diabète pouvant être déséquilibré par une chirurgie. Ils pourraient avoir besoin d'une surveillance pour une première nuit.

La clinique de Québec est l’un des quatre centres privés sollicités par le ministère, avec Chirurgie DIX30, Rockland MD et Clinique chirurgicale de Laval.

Au ministère de la Santé, une porte-parole confirme par écrit que le projet est actuellement en développement pour débuter le plus rapidement possible [...] cet été .

« Ces projets-pilotes permettront aux CMS de réaliser des chirurgies plus complexes et qui nécessitent une hospitalisation de court séjour après la chirurgie. L’analyse des listes d’attente actuelles montre que plusieurs usagers qui attendent une intervention depuis plus d’un an pourraient bénéficier d’une telle initiative. » — Une citation de Marie-Claude Lacasse, porte-parole au ministère de la Santé

À terme, des patients pourraient être hospitalisés au privé jusqu’à 72 heures.

De l’avis du Dr Lapointe, il est prudent d’y aller par étapes. On parle de chirurgies plus lourdes et de patients plus malades, donc commencer par 24 heures, une étape à la fois, je pense que c'est la bonne chose à faire , dit-il.

60 000 chirurgies par année au privé

Le volume de chirurgies confiées au privé a pris de l’expansion depuis le début de la pandémie.

Comme l’a précisé l’équipe du ministre Dubé durant l’étude des crédits, autour de 60 000 chirurgies par année ont été confiées au privé depuis la pandémie. Surtout en orthopédie et en ophtalmologie.

Cela représente environ 15 % du volume total des chirurgies.

Cette semaine, le ministre a dévoilé avec les médecins spécialistes un plan visant à réduire d’ici décembre 2024 la liste de patients qui attendent une intervention depuis plus d'un an à 2500 par rapport à 17 250 actuellement.

Une promesse similaire avait été faite en juin 2021, alors que la liste était de 16 500 patients.

Au total, quelque 158 000 personnes attendent une chirurgie, un nombre relativement stable depuis un an et demi. Il était de 115 000 avant la pandémie.