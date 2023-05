Voyage de Justin Trudeau en Asie : guerre et commerce au menu

Un voyage qui survient alors que l’Ukraine entre dans une phase cruciale pour son effort de guerre contre la Russie; que l’inflation et le coût de la vie continuent de secouer les économies, surtout dans l’hémisphère Sud; et que l’ingérence étrangère et l’influence chinoise préoccupent de plus en plus sur la scène internationale.

Corée du Sud : occasion d’affaires

La Corée du Sud veut réduire sa dépendance à la Chine dans le secteur énergétique et cherche un nouvel approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL). Le Canada est grandement intéressé à profiter de cette occasion d’affaires.

Le Canada s’apprête à achever un projet important pour un terminal d’exportation de GNL à Kitimat en Colombie-Britannique, qui devrait ouvrir ses vannes en 2025. Des entreprises japonaises et coréennes détiennent une participation de 20 % dans ce projet.

Selon Nichole Dusyk, de l'Institut international du développement durable, à mesure que les énergies solaire et éolienne deviennent plus rentables, elles se présentent comme une solution de rechange écologique au gaz naturel. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

L’avenir du Canada va beaucoup passer par la région Indo-Pacifique , mentionnait la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, de passage à Séoul l’automne dernier.

D’ailleurs, le voyage de Justin Trudeau à Séoul coïncide avec la tenue d’un grand forum sur l’énergie. Des gens d’affaires canadiens doivent y participer, en compagnie de Mélanie Joly et du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, François-Philippe Champagne

Des voitures électriques fabriquées au Canada?

De plus, le Canada se cherche des partenaires commerciaux dans la filière des voitures électriques et des batteries. La Corée du Sud compte de nombreuses entreprises dans le domaine, comme Samsung, LG, Kia et Hyundai.

Les entreprises électroniques sud-coréennes aimeraient avoir accès aux minéraux critiques canadiens, comme le lithium et le cobalt, qui sont essentiels à la fabrication de batteries et de microprocesseurs.

Les fabricants automobiles reluquent aussi les matières premières canadiennes, mais surtout, l’accès au marché nord-américain, celui des États-Unis en particulier. L’administration Biden offre des rabais importants à ses citoyens qui achètent des voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord.

Un employé faisant le service sur des batteries de voiture électrique. Photo : Getty Images / South_agency

Les constructeurs automobiles asiatiques considèrent le Canada comme une porte d’entrée pour ce marché lucratif. Le pays espère en profiter en attirant des investissements qui créeront des emplois.

Le premier ministre va essayer d'attirer certains investissements sud-coréens au Canada , indique Patrick Leblond, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.

Au Canada, poursuit-il, on a notre accord de libre-échange avec les États-Unis. On a une intégration économique au niveau nord-américain.

Justin Trudeau profitera de sa visite en Corée du Sud pour rencontrer des dirigeants d’entreprises. Il prendra également la parole au parlement sud-coréen, en plus de souligner les efforts des militaires canadiens lors de la guerre de Corée (1950-1953), qui se sont retirés il y a 70 ans.

Aide et sanctions dans la guerre en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer virtuellement les dirigeants du G7 vendredi.

On s’attend à ce qu’il présente son plan de paix, ou à tout le moins ce qui sera satisfaisant du point de vue de l’Ukraine, afin de régler le conflit , explique un haut responsable du gouvernement canadien.

Le président Zelensky en profitera également pour réclamer à nouveau davantage d’armements militaires et des sanctions plus sévères contre la Russie.

Les Occidentaux ont fourni plus de 150 milliards d'euros (221 milliards de dollars canadiens) d'aide à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, dont 65 milliards d'euros (96 milliards de dollars canadiens) dans le domaine militaire, selon l'OTAN. Photo : Getty Images / SERGEI SUPINSKY

C’est un moment charnière pour la guerre en Ukraine et pour le soutien offert par le G7 et les pays alliés. Les forces ukrainiennes préparent une offensive printanière, mais considèrent que l’aide militaire occidentale est insuffisante.

Au même moment, la Russie devrait se faire couper davantage les vivres, alors que le G7 s’apprête à lui imposer de nouvelles sanctions économiques et commerciales.

Des sanctions qui ont un impact, mais qui n'arrivent pas à stopper complètement la Russie. Surtout que Moscou arrive parfois à les contourner à l’aide de pays tiers.

Des sanctions qui fonctionnent en partie

Les sanctions occidentales créent une pénurie d’équipements militaires de haute technologie et les forces russes doivent leur substituer des pièces de moins bonne qualité. Ce qui ralentit la progression des troupes du Kremlin.

La réunion des ministres des Finances à Niigata s'est déroulée en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 à Hiroshima. Photo : afp via getty images / KAZUHIRO NOGI

La Russie n’a pas les moyens militaires et économiques de lancer une autre offensive éclair (blitzkrieg) en Ukraine , indique Maria Snegovaya, du Centre d'études internationales stratégiques de Washington.

Le président russe Vladimir Poutine livre donc une guerre d’attrition, plus lente, en espérant qu’à long terme il sera capable d’épuiser les ressources ukrainiennes et la volonté des pays du G7 , ajoute-t-elle.

C’est cette volonté des pays du G7 qui sera soumise à un test au sommet d’Hiroshima cette semaine.