Les consultations de Québec sur les langues autochtones de passage à Uashat

Une séance de consultation sur la promotion et la revitalisation des langues autochtones a eu lieu vendredi à Uashat. Étaient sur place les chefs de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, de Nutashkuan, Réal Tettaut, et d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. La parole était aux Innus, alors même que l’exercice en laisse quelques-uns sceptiques.