Retour sur les nouveautés musicales du printemps à Québec

Métastases de Keith Kouna (Duprince)

Après un projet pour enfants et un minialbum de trois chansons regroupant les morceaux conçus pour la pièce La Duchesse de Langeais, Keith Kouna est de retour avec un album de compositions originales. Métastases se dirige dans les toutes les directions auxquelles Kouna a habitué ses fans, en passant de la musique rock, à la chanson de cabaret, les ballades dépouillées et le blues.

Club social de Mon amie souffrance (Indépendant)

Quatuor instrumental formé de Sébastien Delorme, Vincent Gaboury, Claudia Gagné et Daniel Hains-Côté, Mon amie souffrance propose un album de quatre titres. Club social plonge dans une ambiance assez sombre, mélangeant plusieurs influences dont le krautrock, le post-punk et le funk.

Life Elevated EP 1 de Millimetrik (indépendant)

Premier minialbum d’une série de quatre, Life Elevated EP 1 donne le coup d’envoi aux festivités des 20 ans de carrière du compositeur de musique électronique Millimetrik. Trois autres sorties sont à prévoir d’ici la fin de l’année.

Millimetrik sera de la soirée Génération M, au Musée de la civilisation le 18 mai, aux côtés de Radio Radio.

Orange flottant des Lunatiques (Dure vie)

Après plusieurs sorties moins ambitieuses, Orange Flottant est le premier long jeu de la formation Les Lunatiques. Le quintette de rock garage navigue entre les guitares saturées et les lignes de funk dansantes.

Chacun pour soi de Lwazo Sirois et le dernier rodéo (Les Records BAM)

Guillaume Lwazo Sirois a réuni dans les derniers mois quelques amis musiciens et s’est lancé dans le country hors-la-loi avec ce dernier rodéo. Réalisé par André Lavergne, le premier album complet de la formation regroupe des interprétations et réécritures de grand classique américain ainsi que de créations originales.

Sur le seuil de Beaux Lieux (Indépendant)

En plus de s’installer derrière la batterie pour Lwazo Sirois et le dernier rodéo, Alex Beaulieu a également sorti un premier effort en solo ce printemps. Sous le nom de Beaux Lieux, le musicien a produit un microalbum rock de quatre titres en français.

Microcosme de Pastel Barbo (Indépendant)

Pas de veine, le premier minialbum de Pastel Barbo est paru en avril 2020. Trois ans plus tard, un premier album complet voit le jour avec la possibilité de rencontrer son public, ailleurs que sur internet. Microcosme plane au son de la pop rêveuse et d’une instrumentation par moment audacieuse.

The Lights Came on at Sunset de Charles Garant (indépendant)

Charles Garant a écrit, composé et chanté sur cet opus, mais il a aussi pris en charge l’enregistrement, la réalisation et le mixage dans son studio à la maison. The Lights Came on at Sunset est en quelque sorte une compilation des meilleures chansons qu’il a déposées sur les plateformes d’écoute dans les derniers mois ainsi que quelques chansons inédites.

Charles Garant présentera ses nouvelles chansons lors d’un spectacle de lancement au Pantoum, le samedi 20 mai.

Le pouvoir de l’esprit est infini d’Eman (Disques 7ième Ciel)

Le rappeur d’expérience Eman, en plus de s’attaquer aux paroles, a aussi composé les mélodies de ce nouvel opus. Sur Le pouvoir de l’esprit est infini, Eman accueille des collaborateurs comme Modlee, Valérie Clio et Jai Nitai Lotus. Il laisse aussi le micro a de jeunes talents de la région dont Melvin, A$ujet et Kevin Kevin.

Eman sera en spectacle le 22 juin à l’Anti bar et spectacle.

02022020 de Vivresse

La formation Vivresse voulait aborder de front la dualité et les contrastes avec ce premier album. N’ayant pas peur des mots, des thèmes comme l'avortement et la culture de l’annulation sont collés à des rythmes tantôt plus doux, tantôt plus déchaînés.

