La Maison de la famille de Gatineau lance un appel à l’aide

L’organisme communautaire à but non lucratif, dont la mission est d’offrir toute une gamme de services de soutien familial aux Gatinois et à la population de l’Outaouais, a découvert que la structure de la bâtisse qu’elle occupe depuis 2017 était complètement endommagée , affirme sa directrice générale, Véronique Charron.

Véronique Charron, directrice générale de la Maison de la famille de Gatineau Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Lorsque les travailleurs ont ouvert la fondation du 101, avenue Gatineau afin d’y installer des pieux d’acier pour solidifier la structure, ils ont constaté que le béton était tout en train de s’effriter, il manquait des morceaux, ce qui fait qu’on devait refaire la fondation au complet , raconte-t-elle.

« Les dommages se sont étendus jusqu'à l'intérieur de la Maison de la famille, jusque dans notre salle des activités principales. » — Une citation de Véronique Charron, directrice générale de la Maison de famille de Gatineau

Ce qui devait durer une semaine, ça fait plus d'un mois , témoigne Mme Charron. Par conséquent, on ne peut pas offrir nos services aux familles étant donné qu'on ne peut pas être ici pendant les travaux , explique-t-elle.

La Maison de la famille de Gatineau a donc dû relocaliser quelques services. Toutefois, beaucoup d'entre eux ne peuvent plus être offerts et ne pourront pas être données cet été non plus , poursuit sa directrice générale.

De plus, le montant de la facture des travaux est rapidement passé de moins de 100 000 $ à près de 300 000 $. Véronique Charron précise que les travaux prévus dans la salle de la famille ne sont pas encore comptabilisés.

Les travaux qui devaient être effectués à la structure de la bâtisse du 101, avenue Gatineau ont pris une plus grande ampleur lorsque les travailleurs ont ouvert la fondation. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On a peu de marge de manœuvre au niveau de nos budgets et de nos fonds de prévoyance, donc ça devient de plus en plus difficile , affirme-t-elle.

Dans une déclaration par courriel, la Ville de Gatineau affirme avoir été en mesure de prêter des locaux dans des centres communautaires municipaux afin de permettre à l’organisme de maintenir des activités .

De multiples démarches pour trouver du financement

Face aux coûts grandissants, des travaux et le chantier qui perdure, l’équipe de la Maison de la famille de Gatineau s’est retroussée les manches dans l’espoir de trouver du financement.

L’organisme prévoit entre autres faire appel à la communauté en lançant une campagne de sociofinancement dès le 15 mai, dans l’objectif d’amasser 10 000 $.

De plus, on fait beaucoup de sollicitation auprès des élus municipaux, de nos députés provinciaux, du ministère de la Famille, on a approché des fondations , relate la directrice générale Véronique Charron.

Cette sollicitation a porté fruit, puisque le 15 mai, la Maison de la famille de Gatineau recevra une subvention de 10 000 $ de la conseillère Tiffany-Lee Norris Parent, tirée de son fonds discrétionnaire d’élue municipale à la Ville de Gatineau et approuvée par le comité exécutif mercredi dernier.

Tiffany-Lee Norris Parent est la conseillère municipale du district de Touraine à la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Je vais discuter avec la directrice générale Véronique Charron pour voir si je peux avoir une implication dans la campagne de sociofinancement. Mais bien sûr, j'invite les citoyens et citoyennes de Gatineau à s'impliquer dans la campagne , soutient la conseillère du district de Touraine, où se trouve la Maison de la famille de Gatineau.

La situation à laquelle fait face l’organisme ne laisse pas indifférent le député de Chapleau, Mathieu Lévesque. Dès qu’on a appris ça, on a pris les premiers contacts avec les différents cabinets [ministériels] , comme ceux de la Famille et de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Mathieu Lévesque, député de Chapleau à l'Assemblée nationale du Québec Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Il y a une réflexion sérieuse au ministère de l’Action communautaire et de la Solidarité sociale sur la possibilité de financement justement à l'accès et le maintien des infrastructures pour la Maison de la famille de Gatineau, explique-t-il.

« Je prends un engagement de faire appel à mes 124 collègues de l’Assemblée nationale pour faire appel à leurs budgets discrétionnaires, et moi-même je vais donner de mon budget discrétionnaire, pour pouvoir accompagner et aider la Maison de la famille. » — Une citation de Mathieu Lévesque, député de Chapleau à l'Assemblée nationale du Québec

Mathieu Lévesque rappelle avoir lancé un appel à l’aide similaire dans le dossier de la Soupière de l'Amitié de Gatineau, ce qui avait mené à des résultats positifs selon lui.

On commence aujourd’hui à rédiger des lettres et à parler aux collègues pour aider la Maison de la famille de Gatineau , poursuit-il.

Le député n’a pas été en mesure de dévoiler le montant précis de son budget discrétionnaire qu’il prévoit d’octroyer à l’organisme.

Cela dépendra de l’ensemble des besoins et des fonds déjà engagés auprès de mon budget discrétionnaire, mais c’est toujours une très bonne somme pour pouvoir aider et accompagner les organismes , assure-t-il.

Avec les informations d’Alexandra Angers et de Rosalie Sinclair