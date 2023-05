La fermeture du bureau de deux médecins sème l’inquiétude dans le Haut-Madawaska

Des gens de la région ont appris la nouvelle par le biais d’une annonce affichée dans le Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska.

On peut y lire que le bureau du Dr Denis Lang et de la Dre Marie-Christine Levesque – les deux seuls médecins de famille de la communauté – fermera définitivement ses portes le 15 juillet 2023.

Le bureau des deux médecins de famille est situé dans le Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska, à Clair. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Peu de détails sont connus sur cette décision. On ignore ce qui l’a motivée, si les deux médecins resteront dans la région et s’ils ouvriront un autre bureau ailleurs.

Le Réseau de santé Vitalité n’a pas été en mesure d’apporter des précisions, vendredi.

Nous n'avons pas reçu de lettre de démission de médecins dans la Zone 4 Nord-Ouest , a indiqué son service des communications par courriel.

Je comprends vraiment le désarroi des gens

La nouvelle ne passe pas inaperçue dans la région, selon la députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry. Elle affirme qu’elle a été contactée par des citoyens inquiets.

Les gens, les citoyens étaient vraiment découragés, totalement désemparés. [...] Je comprends vraiment le désarroi des gens, de la population , a-t-elle affirmé.

Le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, confirme que l’annonce de la fermeture du bureau suscite des craintes.

« C’est certain que la population est inquiète. Cependant on travaille avec Vitalité depuis déjà un certain temps et une rencontre entre la municipalité, le comité consultatif sur la santé et Vitalité est prévue sous peu », a-t-il dit.

Dans le Haut-Madawaska, certaines personnes se demandent si elles vont devoir aller à Edmundston – à environ 30 minutes de route – pour obtenir des soins.

C'est triste pas mal parce que ça nous met à descendre plus loin, disons vers la ville. Pis encore tu vas en ville pis tu attends pas mal à l’urgence , a affirmé Maurice Oakes.

Ça fait mal parce qu'on a besoin, nous autres aussi, d'être supportés pis d'être soignés , a dit Ginette Dionne.

-Avec des informations de Mathilde Pineault