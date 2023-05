Des élèves albertains affectés par les évacuations dues aux incendies de forêt

Quarante des 68 écoles de l'Alberta qui avaient été fermées en raison des incendies de forêt ont rouvert leurs portes jeudi, et 7600 élèves ont pu retourner en classe, selon le ministre de la Sécurité publique Mike Ellis. Vingt-huit écoles restaient fermées; des fermetures qui concernent un peu plus de 6000 élèves.

Le ministère de l'Éducation de l'Alberta encourage les écoles à accepter les élèves des communautés évacuées. La province dit travailler en étroite collaboration avec les divisions scolaires pour soutenir les élèves touchés et continuer à évaluer la situation au fur et à mesure, notamment en ce qui concerne les conséquences pour les examens.

Un autobus scolaire dans le comté de Yellowhead, près du hameau de Wildwood, a été complètement détruit par les flammes des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Danielle Benard

Les examens provinciaux de langue pour les élèves de la sixième et de la neuvième année sont prévus pour les 15 et 17 mai.

La Northland School Division et la Peace Wapiti Public School Division ont ouvert leurs portes aux élèves déplacés. Les porte-parole des divisions des écoles publiques et catholiques d'Edmonton ont déclaré qu'aucun élève évacué ne s'était encore inscrit dans leurs écoles.

Abby Stilwell, directrice de Whispering Ridge Community School, au nord de Grande Prairie, a déclaré que 60 à 80 jeunes évacués fréquentaient l'école mercredi. L'école est restée ouverte, mais de nombreux élèves vivent dans des zones d'alerte aux incendies de forêt.

Examens retardés ou annulés

Brad Volkman, le surintendant de la division scolaire de Wildrose, a déclaré qu'environ 1900 élèves ont été déplacés dans la région de Drayton Valley. Nous travaillons sur des mesures d'urgence si la situation se prolonge , a-t-il dit, en début de semaine.

Selon lui, le gouvernement provincial avait indiqué à la division que les examens d'entrée et de sortie pourraient être reprogrammés plus tard en juin et que si l'éducation des élèves de 12e année était trop perturbée, ceux-ci pourraient être dispensés de passer les examens de fin d'études. Il s'agit d'une décision du gouvernement, pas de la nôtre, et nous attendons donc qu'il se prononce à ce sujet , précise Brad Volkman.

Élèves déscolarisés

Kate Harrison, une élève de 11e année de Drayton Valley, assistait à son dernier cours de la journée, jeudi, lorsque les discussions sur le feu de forêt voisin ont pris le dessus dans sa classe.

Lorsque les élèves ont été informés de la fermeture des routes et de l'annulation des itinéraires d'autobus, elle et ses camarades ont commencé à imaginer ce qu'ils feraient en cas d'ordre d'évacuation.

Kate Harrison et sa mère ont quitté la ville ce jour-là pour se rendre à une compétition de danse à Sherwood Park alors qu’elles apercevaient les flammes et la fumée depuis la route. Plus tard dans la nuit, alors qu'elles regardaient la télévision, elles ont appris l'ordre d'évacuation.

Fatiguée et stressée, Kate Harrison a participé à la compétition avec ses coéquipières le lendemain. Actuellement hébergée dans un hôtel à Spruce Grove, elle se dit un peu anxieuse à l'idée d'aller à l'école, car une grande partie de son matériel scolaire se trouve encore à la maison.

« Il n'y a vraiment aucun moyen pour moi de participer à des leçons en ligne ou à l'apprentissage en ligne comme je l'aurais fait normalement pendant la COVID-19. » — Une citation de Kate Harrison, élève en 11e année à Drayton Valley

Originaire de Drayton Valley et également en 11e année, Brooke MacKay, elle, dit s'inquiéter des examens de fin d'année. Comme Kate Harrison, elle a également participé au concours de danse au cours du week-end. Les médailles et les plaques de danse font partie des objets qu'elle a attrapés lors de l'évacuation jeudi soir.

Vivant actuellement en Colombie-Britannique, Brooke MacKay souligne par ailleurs que le fait d'être loin de chez elle et d'être séparée de ses amis, qui vivent dans toute la province, l'a isolée. Selon elle, l'école en ligne pourrait être une alternative. Cela ne me dérangerait pas du tout.

Avec les informations de Madeleine Cummings