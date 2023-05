Coup d’envoi de la saison des croisières à Gaspé

Les 206 croisiéristes à bord, en majorité des Allemands, ont pu profiter de plusieurs activités.

Il y a une portion des touristes qui arrivent aujourd’hui et qui vont aller faire un tour à Percé. […] On a aussi un groupe qui va aller faire le tour de la péninsule du parc Forillon , indique la directrice générale de Destination Gaspé, Pascale Rémillard.

Une centaine de membres d’équipage était aussi du voyage.

C’est la première fois que la saison des croisières s’amorce aussi tôt à Gaspé, selon Mme Rémillard.

Ce départ hâtif, combiné à un certain retour à la normalité comparativement aux deux dernières saisons perturbées en raison de la pandémie, nécessitera une période d’ajustement, croit la directrice générale.

Le fait qu’on ait des bateaux, c’est parce qu’on a des offres touristiques qui commencent à se développer dans les saisons comme le printemps, l’automne et l’hiver , souligne-t-elle.

« Il faut que les commerçants fassent un effort. Mais là, on voit que les bateaux remarquent cet effort, donc ils viennent de plus en plus tôt. C’est une roue qui tourne et on espère que ça continue dans ce sens-là. »