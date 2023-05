De l’Afrique à Drummondville pour devenir infirmière

Ils font partie d'une cohorte de professionnels de la santé sélectionnée par le gouvernement pour pourvoir les besoins en main-d'œuvre criants dans le réseau de la santé québécois.

Dès lundi, ils commenceront leurs études en vue d'obtenir une attestation d'études collégiales (AEC) d'une durée d'un an. Il s'agit d'un des préalables incontournables pour pouvoir éventuellement exercer leur profession dans la région.

On va donner un diplôme à ceux qui vont réussir. Ils devront, comme tous les étudiants, passer l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Ensuite, ils devront s'installer et travailler au Centre-du-Québec , explique la directrice de la formation continue au Cégep de Drummondville, Lucie Marchessault.

Arrivés pour la plupart dans les derniers jours au Québec, ces professionnels de la santé se disent ravis de l'accueil reçu jusqu'ici et entrevoient leur nouvelle vie au Québec avec enthousiasme. Je suis quelqu'un qui aime les challenges, rencontrer de nouvelles personnes, voir ce qu'il se passe ailleurs. J'avais beaucoup travaillé chez moi. Je voulais avoir une autre expertise , a raconté l'une d'elles. J'ai décidé de m'aventurer au Québec parce que c'est un moyen pour moi de trouver un havre de paix pour ma famille, sécuriser l'avenir de mes enfants et aussi pouvoir exercer dans un domaine que je connais et me spécialiser là-dedans , a ajouté une autre participante au programme.

D'autres cégeps ailleurs en province sont aussi visés par cette initiative.