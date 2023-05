Aujourd'hui auteure et illustratrice, Josée Lavoie est retournée vendredi dans son ancienne classe de 1re année à l'École catholique St-Dominique de Timmins où travaille encore son ancienne enseignante pour y faire la lecture de son nouveau livre aux élèves.

Je veux donner la leçon qu’il faut toujours continuer de faire ce que tu aimes. Quand j’étais jeune, j’écrivais toujours des histoires dans la classe de Mme Maryse , raconte Josée Lavoie.

L'enseignante, Maryse Berdnarz, croit que le lien de proximité qu'elle a avec Josée pourra inspirer ses élèves à prendre plaisir à l'écriture.

Son livre de 32 pages s’inspire de ses journées passées avec ses grands-parents Nanny et Eddie à Moonbeam, dans le Nord-Est de l'Ontario. En leur compagnie, elle avait l'habitude de cuisiner de la soupe après avoir cueilli des légumes dans le potager.

Josée a aussi fait les illustrations dans son bouquin. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ça a donné un exemple aux élèves que tu ne fais pas juste écrire des phrases, il faut que tu aies une histoire , précise celle qui enseigne toujours aux jeunes de 6 et 7 ans.

La présence de l'auteure et illustratrice à l’École catholique St-Dominique a ravivé quelques souvenirs de la petite Josée à l’esprit de l'enseignante.

En 20 ans, elle n’a pas revu souvent des enfants en première et deuxième année aussi habile pour écrire de longues histoires.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En 2003, Josée Lavoie recevait des voeux d'anniversaire de son enseigante Mme Maryse. Photo : Radio-Canada / Avec la permission de Josée Lavoie

Elle écrivait des histoires à la maison, puis elle revenait le lendemain puis elle me disait: ‘’Madame, madame, voici une histoire'' , se souvient Mme Berdnarz.

Si la Josée Lavoie de 25 ans pouvait parler à la petite Josée, elle lui dirait : continue à écrire tes petites histoires même si, des fois, tu écris peut-être trop de pages .

Ce sont ses nombreuses pages à raconter ses histoires de vie pour son enseignante qui l’ont amenée à écrire et illustrer l’album Une journée chez Nannie et Eddie. Comme quoi, les professeurs peuvent par leurs mots et leurs encouragements influencer le choix de carrière de leurs élèves.

Josée Lavoie fera le lancement officiel de son livre le samedi 13 mai, à 14 h 30, à la bibliothèque de Timmins.