Maxime Bernier officialise sa candidature dans Portage-Lisgar pour une élection partielle

Maxime Bernier a officialisé, vendredi, sa candidature pour l'élection partielle dans Portage-Lisgar , une circonscription rurale au Manitoba. Le chef du Parti populaire du Canada (PPC) estime que ce sera « une course à deux ».

Il ajoute que sera un choix entre son adversaire, Brenden Leslie, qu'il a qualifié de faux conservateur , et lui.

L'élection partielle n'a pas encore été déclenchée, mais en l'absence d'élections fédérales générales, elle doit être annoncée au plus tard le 27 août et se tenir au plus tard le 17 octobre.

Au début du mois, les membres du Parti conservateur du Canada ont choisi Brenden Leslie, ancien directeur de campagne conservateur de l'ancienne députée Candice Bergen, comme candidat. Cette dernière, qui a été cheffe intérimaire du Parti conservateur l'année dernière, a quitté son poste de députée en février.

Maxime Bernier a occupé plusieurs fonctions au sein des gouvernements conservateurs de Stephen Harper. Il a, entre autres, été à la tête des ministères de l'Industrie et des Affaires étrangères.

Il a quitté le Parti conservateur en 2018 après avoir perdu la course à la direction de 2017 face à Andrew Scheer.

Le début d'un tournant majeur dans la politique canadienne

Après avoir créé son propre parti, M. Bernier s'est présenté pour reprendre son ancien siège dans la Beauce, au Québec, aux élections de 2019 et de 2021. Les deux fois, il a perdu face à un candidat conservateur.

À Portage la Prairie, il a exhorté ses partisans à marquer l'histoire en élisant le premier député de son parti, afin d'ouvrir les vannes .

Cette élection partielle marque le début d'un tournant majeur dans la politique canadienne , a-t-il lancé.

Lors des dernières élections fédérales, le candidat du Parti populaire du Canada dans la circonscription de Portage-Lisgar a obtenu 22 % des voix. Le chef du PPC a indiqué que la circonscription de Portage-Lisgar lui rappelait son ancienne circonscription dans la Beauce, au Québec.

Maxime Bernier a comparé son parti à l'ancien parti réformiste. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de fusionner avec les conservateurs, parce qu'il avait appris des erreurs du passé .

Il a également déclaré que le Canada avait radicalement changé, et pour le pire, ces dernières années, s'insurgeant contre ce qu'il a appelé la dégénérescence morale et culturelle et la culture du wokisme . Il s'est notamment opposé aux heures du conte données par des drag queens.

La secte woke démolit les piliers traditionnels de notre société et vise à établir une vision tordue et profondément troublante de l'avenir. Vous souvenez-vous d'il y a dix ans? Il n'y avait pas d'heure du conte des drag queens où les enfants étaient endoctrinés dans l’idéologie du transgenrisme. Il y a dix ans, il aurait été impensable d'endoctriner des enfants de 7 et 8 ans et de leur imposer des idées sur la sexualité , a dit Maxime Bernier par voie de communiqué.

Il a affirmé que la société avait été envahie par le mal et que ceux qui le dénoncent sont réduits au silence et traités d'intolérants, de racistes et de transphobes .

Maxime Bernier s'est également insurgé contre les confinements et les autres restrictions pendant la pandémie. En 2021, il a été arrêté au Manitoba pour avoir enfreint les ordres de la santé publique.

Il a déclaré vendredi qu'il contesterait son arrestation devant le tribunal mardi prochain à Winnipeg.

Le candidat conservateur Brenden Leslie a également critiqué les restrictions imposées pendant la pandémie et l'obligation de vaccination.

Avec les informations de La Presse canadienne