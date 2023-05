Ginette Reno et l’amour du public : « Si je n’ai pas ça, je ne suis même pas vivante »

Si pratiquement tout le Québec s’accorde pour reconnaître l’immense talent de la chanteuse, il n’a pas toujours été facile pour elle d’en faire autant. Je n’ai pas toujours été gentille avec moi. Je n’ai pas toujours été douce, je me suis beaucoup flagellée , révèle-t-elle d’emblée.

Pendant longtemps, elle n'a pas su entendre l’ampleur et la qualité de sa voix. Lorsqu’elle écoutait l’une de ses performances, elle ne retenait que les défauts qu’elle remarquait.

J’ai compris [que j’étais bonne] il y a environ cinq ans, se remémore-t-elle. J’étais avec mon fils en studio, je m’écoutais et j’ai dit : "Je pense que je chante pas pire".

Son désir de performer en a fait une personne très travaillante, voire acharnée. Quand je pratique une chanson, je la pratique à outrance , confie-t-elle avec le sourire.

Carrière internationale : J’ai eu peur

Lorsqu’elle dresse un bilan de sa carrière, Ginette Reno ne peut s’empêcher de relever des rendez-vous manqués, surtout lorsqu’on lui parle de ses chances à l’international. J’ai eu très peur, j’ai saboté ma carrière , explique-t-elle.

Pendant longtemps, elle avoue avoir été très envieuse et jalouse de Céline Dion. Moi, je voulais devenir une grande chanteuse, mais elle, elle voulait devenir la plus grande chanteuse au monde , souligne-t-elle.

Elle affirme toutefois avoir fait la paix avec ses ambitions. J’ai fait mon deuil. J’ai pleuré, j’ai fait tout ce que vous pouvez imaginer , indique-t-elle.

La chanteuse a d’ailleurs vécu de grands moments avec Céline Dion, notamment lorsqu’elles ont chanté ensemble Un peu plus haut, un peu loin sur les plaines d’Abraham en 2008.

« C’était un grand moment, il y avait quelque chose de sacré. C’est l’émerveillement, c’est l’étincelle, c’est comme un feu d’artifice. » — Une citation de Ginette Reno

Le poids de l’image corporel

Un grand obstacle a teinté la carrière de Ginette Reno : son poids. On m’a rejetée, parce que j’étais obèse, raconte-t-elle. Il y a eu des rôles que je n’ai pas eus à cause de ça et on m’a rejetée comme chanteuse.

À plusieurs reprises durant l’entretien, la chanteuse rappelle que son corps a été une barrière dans ses accomplissements, alors que plusieurs lui ont dit qu’elle devait perdre du poids. Vous ne pouviez pas m’enlever ma bouffe, affirme-t-elle. Comme un alcoolique à qui on n’enlève pas son alcool, moi, c’était la bouffe.

Elle a d’ailleurs elle-même refusé certaines offres, notamment au cinéma, en raison de son poids.

Je veux ouvrir une école

La relation de Ginette Reno avec l’argent n’a pas toujours été simple et des personnes avec qui elle a travaillé l’ont trahie. J’ai été très abusée. On m’a volé beaucoup d’argent, mentionne-t-elle. Je ne vais pas vous donner de noms, mais il y en a qui ont pris des millions.

Aujourd’hui encore, elle affirme devoir faire affaire avec un avocat pour régler certaines choses .

Avec les recettes de ses nouveaux projets, soit son autobiographie et son 42e album C’est tout moi, Ginette Reno souhaite mettre sur pied une école où elle pourrait notamment donner des master classes (cours de maître).

« J’aimerais, dans cette école, qu’on puisse avoir la chance d'entendre des gens qui nous parlent des belles choses de la vie. » — Une citation de Ginette Reno

La grande dame souhaite surtout mettre l’accent sur les façons d’interpréter une chanson. Il y a des chanteuses qui font juste chanter, sans aucune interprétation, observe-t-elle. Elles ne comprennent pas ce qu’elles disent.

Le public : c’est avec [lui] que je me suis mariée

Après avoir chanté L’essentiel aux funérailles de Guy Lafleur, Ginette Reno raconte avoir reçu une lettre du premier ministre du Québec, François Legault. Il m’a dit à quel point il était ému. C’est venu me chercher, en plus c’était écrit avec sa main, sa plume.

Bien qu’elle n'ait jamais senti le besoin d’afficher des prises de position politiques, l'interprète affirme que la langue française a toujours été un enjeu fondamental à ses yeux. Elle l’a d’ailleurs déjà affirmé à un animateur de télévision à Toronto : Ma langue, pour moi, c’est très important .

Si Ginette Reno parvient aujourd’hui à aborder toutes les difficultés auxquelles elle a fait face avec le sourire, c’est que l’amour du public lui a toujours permis de chérir son métier.

Je pense que c’est avec [le public] que je suis vraiment mariée, dit-elle en riant. Je suis en train de fêter mon 64e anniversaire avec lui.

« J’ai eu une très belle carrière. Le public a été fidèle, aussi fidèle que moi. » — Une citation de Ginette Reno