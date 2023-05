Raymonde Gagné est nommée présidente du Sénat

Raymonde Gagné est l’ancienne rectrice de l’Université de Saint-Boniface et est sénatrice indépendante depuis 2016. Au cours des trois dernières années, elle occupait le poste de leader adjointe du gouvernement.

Elle remplace George J. Furey, sénateur de Terre-Neuve-et-Labrador, qui détient la présidence depuis 2015.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Raymonde Gagné veillera à faire respecter les règles de la Chambre rouge et à assurer un bon déroulement des délibérations des sénateurs. Elle agira également comme diplomate et représentante du Sénat auprès du public.

Première femme à occuper le poste en 44 ans

Raymonde Gagné devient la troisième femme présidente de l’histoire du Sénat. La dernière dans ce rôle était Louise Marguerite Renaude Lapointe, de 1974 à 1979.

Avant sa nomination comme sénatrice, Raymonde Gagné a été active dans le domaine de l’éducation pendant plus de 35 ans.

Pendant plus de 10 ans, entre 2003 et 2014, elle a été très impliquée auprès de l’Université de Saint-Boniface, à Winnipeg, notamment en tant que rectrice et directrice des nouveaux programmes.

Elle a contribué à la plus grande campagne de financement de l’histoire de cet établissement postsecondaire et a dirigé les démarches pour que son statut passe de collège à université.

Elle a aussi permis la mise sur pied d’un pavillon des sciences de la santé, permettant, par exemple, la formation d’infirmières francophones.

Raymonde Gagné a été reconnue à plusieurs reprises pour son implication pour l’éducation et la francophonie. Elle est notamment récipiendaire de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Manitoba.